Udrea face site cu 300.000 de euro

Ministerul Turismului pune la bataie aproape 300.000 de euro pentru realizarea unui portal pentru destinatii turistice din Romania, iar acest buget alocat de Elena Udrea ar trebui sa aduca turismului romanesc un site de valoarea celebrului Google.

Nu se cunosc foarte multe date legate de acest proiect, singurul lucru stiut este ca bugetul va fi folosit pentru "crearea, dezvoltarea si implementarea unui portal", iar finalizarea procedurii de "licitatie deschisa", va fi in luna septembrie, informeaza Jurnalul National.

Data estimata pentru inceperea procedurii este luna iunie, insa deocamdata, pe site-ul institutiei nu exista informatii despre acest subiect.

Dupa modelul Ridzi, scena pentru MT de 65.000 de euro

Nici detalii despre organizarea evenimentelor de pe 18 si 19 aprilie, "Lumina la malul marii" de la Mamaia nu sunt tocmai clare.

Pentru scena, lumini si echipament, Ministerul Turismului a platit 64.468 de euro, dupa cum se arata in procesul-verbal de receptie a evenimentului, arata Cotidianul.

De mentionat ca documentele - contracte sau procese-verbale de receptie a serviciilor - ale Ministerului Turismului nu sunt semnate de ministrul Elena Udrea, in majoritatea situatiilor semnand subalterni din institutie.

Programul Ministerului Turismului "Lumina la malul marii" este inscris expres in proiectul de hotarare de infiintare a comisiei Udrea, adoptat luni 27 iulie de Camera Deputatilor si va fi verificat de catre deputati, alaturi de alte proiecte si programe.

Suma este insa foarte mare, dupa cum spune si deputatul PSD Victor Socaciu, care este de peste 30 de ani integrat in lumea showbizz-ului.

"Din punctul meu de vedere, costurile sunt supraevaluate cu 60%. Am sa dau un singur exemplu in care am fost implicat pe vremea cand eram in CA al TVR, si anume ma voi referi doar la costurile amenajarii scenei de la Cerbul de Aur din 2008. Deci numai la acest capitol TVR a platit 30.000 de euro.

Dar dimensiunile scenei de la Brasov nu se compara cu cele ale scenei de la Mamaia, din cate tin eu minte scena avea la Cerb o deschidere de 34-36 de metri, iar scena a stat in piata cel putin trei saptamani, nu doua sau trei zile cat cea de la Mamaia. Cu echipamentele de sunet, lumini, videoproiectoare si tot tacamul - repet, si o 'stationare' de trei saptamani -, cu totul a costat in jur de 90.000 de euro", a declarat Socaciu, pentru publicatia citata.