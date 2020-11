VIDEO Misterul monolitului aparut din senin langa cetatea dacica Petrodava: "Este geaman celui gasit in Utah"

Potrivit postului de radio local Jurnal FM, pe data de 26 noiembrie, pe adresa de mail a redactiei, cineva anunta ca un monolit a aparut pe platoul Batca Doamnei, la cativa metri de situl arheologic al cetatii dacice Petrodava.Structura are aproximativ patru metri inaltime, este confectionata dintr-un metal lucios, are sectiunea dreptunghiulara, iar una dintre fete este indreptata spre Ceahlau."Acesta este monolitul geaman celui gasit in Utah. Se afla deasupra unui sit arheologic, o cetate dacica. Mergem pe o carare catre vechea cetate, care ar trebui sa fie deasupra. Incerc sa iau o imagine de ansamblu a situatiei de aici. Aceasta este o perspectiva (cameramanul surprinde locul, in fundal zarindu-se masivul Ceahlau - n.red.). Acesta este considerat un munte sfant al romanilor. Si aceasta este o perspectiva completa a monolitului. Se pare ca are o textura ciudata. Este interesant ca straluceste. Ce peisaj uluitor!", spune martorul ocular, descriind aparitia de pe culmea Batca Doamnei.Recent, un monolit misterios a fost descoperit intr-o zona izolata din statul american Utah de catre o echipa de muncitori ai administratiei locale care numarau mamiferele din regiune dintr-un elicopter, relata The Guardian. Structura are o inaltime estimata de 3 metri si pare infipta puternic in pamant. Construita dintr-un metal inca neidentificat, aceasta contrasteaza puternic cu pietrele rosii care o inconjoara. Imaginile au fost publicate de Biroul patrulei autostrazilor din regiune."Este cel mai ciudat lucru pe care l-am intalnit in desert, in toti anii in care am zburat in regiune", declara Bret Hutchings, pilotul elicopterului, pentru o televiziune locala. Hutchings pilota un elicopter al Departamentului de siguranta publica al statului Utah in cadrul unei misiuni de numarare a muflonilor din zona de sud a statului cand un alt membru al echipei a observat obiectul.