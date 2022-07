Un pastor irlandez acuza Guvernul Romaniei de implicare intr-o retea de pedofilie

Fondatorul uneia dintre cele mai cunoscute biserici din Irlanda de Nord afirma ca a distrus un asezamant pentru copii romani pentru a impiedica respectiva cladire sa intre pe maini gresite.

Pastorul James McConnell de la Whitewell Metropolitan Tabernacle din Belfast a descris, pentru Belfast Telegraph, cum a "pus mana pe un ciocan" si a distrus cladirea pe care tot el o construise, in urma cu un an.

El spune ca a facut acest lucru dupa ce a aflat ca o retea de pedofilie, despre care crede ca avea ramificatii in Guvernul de la Bucuresti, tintea respectivul adapost pentru copii.

"Au venit la mine patru barbati de la Guvern si mi-au spus ca este foarte frumos acolo si ne-au cerut permisiunea sa aduca cate un copil in adapost, care ar fi urmat sa ramana la noi intre o luna si trei luni", afirma pastorul irlandez. Tot el spune ca, atunci cand barbatii i-au oferit 18.000 de dolari pentru fiecare copil, a mirosit ca ceva e necurat.

"Din acel moment, Guvernul roman a fost impotriva noastra si tot ce faceam era gresit. Voiau sa plecam de acolo si sa ramana cu cladirea", a declarat, pentru sursa citata, pastorul James McConnel. Pe de alta parte insa, tot ziarul din Belfast afirma ca a contactat un reprezentant al ambasadei Romaniei care a calificat acuzatiile ca fiind "neadevarate".

"Nu este posibil sa fie adevarat, sunt acuzatii foarte serioase", sunt cuvintele oficialul roman citat in articol. Pana la inchiderea orfelinatului, institutia a fost condusa de pastorul John McCready si sotia sa.

"Am adus cinci dintre oamenii mei si impreuna am distrus total cladirea. Am daramat peretii, am distrus instalatiile sanitare pentru ca nu am vrut ca locul acela care arata ca un hotel de cinci stele sa intre pe mana Guvernului. Atunci cand le-am povestit celor 1.300 de enoriasi ce am facut, m-au aplaudat", a declarat, pentru un program al BBC, McConnell.

