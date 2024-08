Un patron de taximetre a inregistrat numele firmelor rivale la OSIM

Patronul unei firme de taximetre, din Craiova, a inregistrat la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM) denumirile unor companii rivale.

Pentru acest fapt, firmele trebuie sa-si schimbe siglele pentru a putea obtine autorizatii noi de functionare, informeaza Evenimentul Zilei.

Nistor Duval, presedinte al Camerei Nationale a Taximetristilor din Oltenia si patron al companiei de taximetre Romnicon, a inregistrat la OSIM numele a doua firme rivale, "Vulturul" si "PML", care activau de cativa ani in bransa.

Acest eveniment neasteptat i-a silit pe reprezentantii celor doua firme sa-si schimbe denumirile in "Elegant" si "Barby". Taximetristii spun ca noile denumiri au speriat clientii, care ii ocolesc, considerandu-i "pirati".

"Lumea crede ca suntem pirati sau pur si simplu nu au incredere si stam toata ziua in statii. E dezastru!", a declarat un taximetrist de la fosta firma "PML".

La inceputul lui 2009, patronii firmelor de taximetre au fost anuntati ca au nevoie de un certificat de la OSIM, pentru a obtine autorizatia.

"Cand am fost la OSIM Craiova sa obtin acest certificat, am ramas costernat. Mi s-a spus ca domnul Duval are deja numele nostru inregistrat, inca din 2004.

Noi existam de 11 ani pe piata sub numele de "PML". El e si presedintele Camerei Taximetristilor, ar fi trebuit sa ne protejeze, nu sa procedeze asa. E legal cum a procedat, dar nu e etic", a declarat Marian Schiopu, administratorul fostului "PML".

Ads

Nistor Duval pare foarte incantat de noile achizitii, declarand ca numele de "Vulturul" l-a cumparat de la fostul proprietar al companiei.

"In ceea ce priveste brandul PML, l-am cumparat pentru ca l-am cumparat. Ei stiau de atunci, din 2004, dar nu i-a interesat si au operat asa in continuare, pana acum cand i-a intrebat cineva.

Problema lor e ca opereaza sub alt nume decat cel al societatii, tocmai pentru ca isi schimba societatile des, ca sa faca evaziune fiscala. Cineva trebuie sa ii intrebe pana la urma de numele sub care opereaza. Nu i-am deranjat cu nimic, nu le-am cerut sa nu le foloseasca, dar nici ei nu au venit la mine sa vorbeasca", a declarat Nistor Duval.

Afaceristul nu s-a hotarat daca va folosi brandurile achizitionate. Duval detine cea mai mare companie de taximetre din Craiova, cu aproape 1.000 de taxiuri. Pe piata craioveana functioneaza, la momentul actual, 2.300 de taximetre cu autorizatie.

Ads