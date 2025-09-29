Un sfert din angajatii DGIPI sunt inruditi

Un sfert din angajatii DGIPI sunt inruditi
Cel putin un sfert dintre angajatii Directiei Generale de Informatii si Protectie Interna sunt rude, arata verificarile dispuse de liderul interimar al Directiei, Gelu Drajneanu.

Verificarile au inceput dupa ce au aparut suspiciuni ca mai multi angajati si-au cumparat locul de munca in DGIPI pe sume mari de bani. Astfel, soti, frati, verisori, copii, parinti si fini lucreaza impreuna la urmarirea altor familii, relateaza Realitatea TV.

Gelu Drajneanu a dat recent o dispozitie conform careia fiecare angajat trebuie sa dea o declaratie pe propria raspundere in care sa precizeze ce nasi si fini are in sistem.

Chiar si seful interimar are un frate care lucreaza in Directie: acesta era angajat cand Drajneanu a fost numit interimar, insa recent a fost numit sef de divizie.

La directia "Doi si un sfert" din cadrul Ministerului de Interne a izbucnit un scandal anul acesta, cand fostul sef al DGIPI Cornel Serban si fostul sef al Diviziei Operatiuni din Directia Generala Anticoruptie a Ministerului Administratiei si Internelor, Petru Pitcovici, au fost ridicati de DNA, sub acuzatia ca si-ar fi folosit functia pentru a interveni intr-un dosar penal.

