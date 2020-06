Un tanar care a jefuit un cazino ca-n filme a fost dat de gol de partenera de viata. Femeia a mers la Politie pentru a reclama ca barbatul o bate

Ziare.

com

Potrivit adevarul.ro , dosarul a fost trimis in judecata in 2019, iar o prima decizie a fost pronuntata in luna iunie 2020 la Judecatoria Aiud.Barbatul trimis in judecata (S. Ioan Alexandru) era la momentul respectiv (ianuarie 2015) un client frecvent al unui local de jocuri electronice din Teius. Tanarul de 17 ani stia ca banii stransi de operatorii de jocuri, in urma folosirii acestora, sunt pusi intr-o borseta aflata asupra operatorului, in acest caz asupra unei tinere care avea sa devina victima lui. Astfel, acesta a luat decizia de a da "atacul". Intrucat in local se aflau mai multi clienti, dintre care unii cunoscuti de catre inculpat inclusiv dupa voce, acesta a asteptat pana in jurul orei 03:10 a datei de 28.01.2015 cand au plecat ultimii clienti."In jurul orei 03:25, a patruns mascat si cu manusile trase pe maini, in localul Gold Games, s-a indreptat spre persoana vatamata cu cutitul in mana, a lovit-o cu pumnul in ceafa, apoi a taiat cu cutitul borseta prinsa de mijlocul persoanei vatamate si in care se afla suma de 1.615 lei, cheile de la aparatele mecanice, ruleta electronica si seiful cu valori, a luat borseta, a mai lovit-o cu pumnul si picioarele la nivelul fetei si a picioarelor. Desi persoana vatamata i-a adresat mai multe intrebari agresorului, inclusiv i-a spus sa ia banii, sa nu o loveasca, inculpatul nu a scos nici un cuvant, stiind ca va fi recunoscut dupa voce, si a lovit-o in continuare ca sa se asigure ca nu-l poate urmari sau reactiona prea repede", se sustine in rechizitoriul Parchetului citat de Adevarul.Sursa video: adevarul.roImediat, tanarul a parasit localul in fuga, deplasandu-se spre domiciliul sau din Teius, dar a abandonat cele doua fesuri in dreptul unui imobil unde au fost identificate si ridicate de organele de politiei ca mijloc material de proba, de pe care s-a prelevat ADN in vederea examinarii biocriminalistice. In urma aplicarii loviturilor de pumn si picior, victimei i-au fost cauzate leziuni traumatice pentru vindecarea carora au fost necesare 8 - 9 zile ingrijiri medicale.In prima faza a cercetarilor penale, nu s-a reusit identificarea autorului infractiunii, au existat mai multe persoane cercetate in acest sens, insa niciuna nu a corespuns profilului genetic relevat de urmele biologice identificate in caciula folosita de inculpat pe post de cagula si abandonata ulterior pe strada (recunoscuta de catre persoana vatamata).In luna mai 2017, concubina de la acel moment a inculpatului s-a prezentat la sediul politiei pentru a reclama o agresiune la care a fost supusa din partea barbatului, ocazie cu care a relatat ca acesta i-ar fi povestit diverse furturi cu care se ocupa noaptea, iar la un moment dat, in timp ce se uitau la stiri unde erau prezentate evenimente infractionale, i-ar fi spus ca si "talharia de la cazinou", din urma cu doi ani, tot el ar fi comis-o.Momentul declaratiei femeii a coincis, intamplator, cu prezenta fizica in acelasi sediu al Politiei din Teius, a victimei tahariei, care a auzit cele relatate de martora mentionata si, reactivandu-si memoria celor intamplate cu doi ani in urma, a capatat convingerea ca e foarte posibil ca acela sa fi fost agresorul sau. Tot declaratia concubinei suspectului de la acel moment a determinat politia sa reia analiza genetica a datelor biologice identificate in caciula gasita in apropiere de locul faptei rezultand ca profilul genetic stabilit este identic cu profilul genetic al acestuia.In final, suspectul a fost trimis in judecata pentru talharie. Tanarul, care acum are 22 de ani, a primit pedeapsa internarii pe o perioada de 4 ani intr-un centru de detentie, aplicata pentru ca era minor la momentul savarsirii infractiunii. Instanta a contopit pedeapsa cu o alta primita in 2018, pentru furt , rezultand condamnarea finala de 1 an si 8 luni de inchisoare in regim de detentie. Barbatul a contestat hotararea la Curtea de Apel.