Uniunea Europeana cere Rusiei o "ancheta transparenta" cu privire la otravirea opozantului Aleksei Navalnii

Examene efectuate de catre un laborator apartinand armatei germane au adus "proba fara echivoc" a faptului ca opozantul rus a fost victima unei otraviri "cu un agent neurotoxic de tip noviciok", potrivit Guvernului german."Indemnam Rusia sa ancheteze in mod transparent si exhaustiv. Este in interesul Rusiei sa dea raspunsuri, pentru ca acest agent chimic nu este accesibil liber si a fost folosit pe teritoriul rus impotriva unui cetatean rus", a reactionat Peter Stano, un purtator de cuvant CE."In ceea ce priveste eventuale represalii sau sanctiuni, in acest stadiu, nicio ancheta nu arata cu degetul cine este vinovat. Noi vrem ca cei care se fac vinovati sa fie trimisiin fata justitiei, insa, pentru asta, ancheta trebuie sa fie lansata si sa dea rezultate. Nu ne aflam inca acolo", a declaart el intr-o conferinta de presa zilnica."Este dificil sa vorbesti despre pedeapsa atunci cand nu ai, in acest stadiu, vinovatii. Ancheta trebuie sa aiba loc, iar apoi se vor decide etapele urmatoare", a subliniat el.Cu toate acestea, "este inacceptabil sa vedem o victima a unei tentative de asasinat cu un agent chimic clasificat militar care nu ar trebui sa fie accesibil liber. Domnul Navalnii nu este prima victima a unor asemenea atacuri lase si inumane. Am vazut alti rusi ucisi, alte voci ale opozitiei (ruse) reduse la tacere", a denuntat Peter Stano.Acest agent neurotixic folosit impotriva lui Aleksei Navalii a fost folosit impotriva unui fost dublu agent rus, Serghei Skripal, si fiicei sale, iulia, in 2018, in Anglia, acuza autoritatile britanice. Acest caz a provocat o criza diplomatica intre Londra si Moscova.In ceea ce priveste increderea pe care o au europenii in investigatiile ruse, purtatorul de cuvant s-a aratat prudent."Nu vreau sa extrapolez (cu privire la desfasurarea anchetei), nu ar fi serios. Daca ancheta este lansata si da rezultate, noi vom examina concluziile si desfasurarea acesteia, asa cum facem mereu".In urma unor "semnale cel putin verbale ale unei apetente ruse de a coopera", "vom vedea cum se concretizeaza aceasta cooperare si ce fac autoritatile ruse in lumina noilor elemente" prezentate de Germania, a subliniat purtatorul de cuvant CE, indemnand la o ancheta "credibila" si avertizand ca "bilantul (Rusiei in domeniu) nu este satisfacator".