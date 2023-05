Universitatea din Paris pierde in justitie manuscrisele lui Cioran

Justitia franceza a decis miercuri ca un lot de 37 de manuscrise ale filosofului Emil Cioran, descoperite din intamplare de o firma de curatenie, apartin patroanei acestei societati, si nu Universitatii din Paris, care le revendica.

Printre manuscrise se afla cinci versiuni ale eseului "Despre neajunsul de a te fi nascut", una dintre operele cele mai importante ale lui Cioran, caiete de note pentru pregatirea altor carti, "Sfartecare" (1979) si "Marturisiri si anateme", precum si 18 caiete inedite, continand reflectii ale lui Cioran din perioada 1972-1980. Valoarea caietelor este estimata la peste un milion de euro, arata AFP.

Sesizat de Cancelaria Universitatilor din Paris, tribunalul de la Paris a apreciat miercuri ca institutia este "lipsita de orice drept legal asupra manuscriselor" si ca patroana firmei care le-a gasit, Simone Baulez, "poate dispune liber de ele".

Cu cinci luni inainte de moartea lui Cioran, in februarie 1995, partenera de viata a scriitorului, Simone Baue, scrisese cancelarului Universitatilor din Paris pentru a-i spune ca vrea sa doneze Bibliotecii Jacques-Doucet mai multe manuscrise. In septembrie 1997, la moartea lui Simone Boue, fratele scriitorului a facut un inventar al apartamentului ei, dar nu a gasit niciun manuscris.

Caietele au fost gasite ulterior in pivnita de Simone Baulez, care fusese angajata pentru curatenie. Nestiind ce valoare au, ea le-a incredintat unei case de licitatii. In decembrie 2005, Cancelaria Universitatilor din Paris a obtinut in justitie suspendarea vanzarii la licitatie a caietelor in ultimul moment si plasarea lor sub sechestru.

Miercuri, tribunalul a reamintit ca, din moment ce Cioran a murit in iunie 1995, Simone Boue nu era proprietara manuscriselor atunci cand a promis ca le va dona bibliotecii universitatii pariziene.

Nascut la Rasinari, intr-o familie de preoti, Cioran a plecat in Franta in 1936, ca bursier al Institutului Francez din Bucuresti, unde s-a stabilit definitiv, iar din 1945 a abandonat scrisul in limba materna ("indreptar patimas" este ultima scriere in romana, finalizata in 1945) si face primele incercari literare in franceza.

"Precis de decomposition" ("Tratat de descompunere") este prima carte aparuta la Gallimard, dupa indelungi rescrieri si exercitii de stil, pentru care primeste singurul premiu literar acceptat de-a lungul vietii, Premiul Rivarol pentru debut. Emil Cioran a incetat din viata in 1995, la Paris.