Verdictul procurorilor: iranianul Mansouri Gholam Reza s-a sinucis in Bucuresti. Isi facuse formalitatile de plecare, apoi a urcat cu liftul la etajul cinci si s-a aruncat in gol

Joi, 03 septembrie 2020, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au dispus clasarea cauzei avand ca obiect decesul cetateanului iranian Mansouri Gholam Reza, survenit la data de 19.06.2020 in incinta Hotelului Duke din Bucuresti."Pentru a dispune astfel, procurorii au stabilit ca Mansouri Gholam Reza s-a precipitat de la etajul 5 al hotelului prin iluminatorul interior, de la o inaltime de 20 de metri, lovindu-se de podeaua de la parterul hotelului, decedand pe loc, la ora 14:27:56, ca urmare a leziunilor incompatibile cu viata, actiunile sale constituind un act suicidar.Cetateanul iranian eliberase camera ocupata de la etajul 6 al hotelului si indeplinise formalitatile de plecare, dupa care a urcat cu liftul de la parter pana la etajul 5, de unde s-a precipitat.", se arata in comunicatul Parchetului Capitalei.La data producerii evenimentului, Mansouri Gholam Reza era implicat intr-o procedura de extradare aflata pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, fiind supus masurii preventive a controlului judiciar, avand interdictia de a parasi tara si obligatia de a se prezenta la organul de politie conform unui program de supraveghere.Identitatea cadavrului a fost stabilita in baza pasaportului gasit in vestimentatia acestuia si a inscrisurilor obtinute de la hotel, respectiv de la instanta de judecata.Pentru stabilirea situatiei de fapt mentionate mai sus, procurorii au avut in vedere, in principal, urmatoarele: constatarile efectuate si probele ridicate cu ocazia cercetarii la fata locului, declaratiile martorilor, raportul medico-legal de necropsie, inscrisurile obtinute de la Curtea de Apel Bucuresti, de la Biroul supravegheri judiciare si de la Hotelul Duke, imaginile surprinse de camerele de supraveghere instalate in hotel, datele extrase din telefoanele mobile si datele obtinute de la operatorii de telefonie mobila.Cauza a fost instrumentata de procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti si organele de cercetare penala din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Omoruri.Clericul si judecatorul iranian Gholam Reza Mansouri declara pe 12 iunie, in fata unui magistrat de la Curtea de Apel Bucuresti, ca acuzatiile autoritatilor iraniene, cum ca ar fi luat spaga suma de 500.000 de euro, sunt nefondate si ca totul este "de fapt, este un scenariu bine pus la punct."Prima data cand Gholam Reza Mansouri a auzit de ancheta de la Teheran ar fi crezut ca este o greseala si de aceea, imediat cand a auzit ca in mass-media iraniana au zis ca este un fugar, s-a dus la Ambasada din Bucuresti, insa nu s-a putut intoarce in tara sa pentru ca in perioada de pandemie nu exista avion catre Iran.Declaratia a fost facuta in fata judecatorului roman care avea pe masa cererea de extradare facuta de autoritatile iraniene. Curtea de Apel Bucuresti a decis, pe 12 iunie, ca Gholam Reza Mansouri sa fie cercetat sub control judiciar timp de 30 de zile si a respins cererea procurorilor de arestare preventiva.Citeste si: