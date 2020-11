VIDEO Patru politisti francezi, anchetati in urma difuzarii unei inregistrari video in care bat crunt un producator de muzica la Paris

Michel, un producteur de musique, a ete tabasse par trois policiers samedi dernier a Paris. Ils l'ont ensuite accuse a tort d'avoir voulu prendre leurs armes et de rebellion.



Mais les policiers ignoraient une chose: tout a ete filme. pic.twitter.com/PTo71fzJzP - David Perrotin (@davidperrotin) November 26, 2020

Cei patru politisti au fost suspendati din functii.Ei sunt anchetati, incepand de marti, de catre Inspectoratul General al Politiei Nationale franceze (IGPN) cu privire la "violente" si "fals in inscrisuri publice".Acest caz a provocat o emotie puternica in Franta."Scandalizati" de inregistrarea video, mai multi ministri au declarat ca acest tip de derapaje constituie "o problema pentru Republica", insa fara sa arunce oprobiul asupra tuturor fortelor de ordine.Intr-o inregistrare publicata joi, politisti sunt surprinsi batand crunt un producator de muzica, sambata seara, la Paris.Stanga si majoritatea prezidentiala si-au exprimat sustinerea fata de victima.Producatorul acuza politistii ca i-au strigat insulte rasiste in timp ce-l bateau.Presedintele francez Emmanuel Macron s-a declarat "socat" de inregistrarea video, potrivit Europe 1 si France Info.Ministrul francez de Interne Gerald Darmanin, invitat la postul France 2 joi seara, a anuntat ca a "cerut suspendarea a trei politisti", pe baza acestor imagini, "incalificabile, extrem de socante"."Imediat ce faptele vor fi stabilite de catre justitie , voi cere de asemenea revocarea lor", a dat asigurari ministrul, in contextul in care Parchetul Parisului a deschis o ancheta impotriva politistilor.Ministrul francez al Justitiei Eric Dupond-Moretti s-a declarat joi seara, la LCI, "scandalizat de aceste imagini". El a avertizat insa ca "trebuie sa fim atenti" si sa nu "amestecam lucrurile"."Exista politisti, avocati sau brutari rasisti, dar sa spui ca politia este rasista nu este adevarat. Insa orice violenta a politiei este o problema pentru Republica", a subliniat el.Ministrul insarcinat cu Relatia cu Paramentul Marc Fesneau s-a declarat "socat", vineri, la LCI, si "revoltat" de imagini. Insa el a subliniat, la fel ca Eric Dupond-Moretti, ca nu trebuie ca acest comportament sa fie generalizat la toata politia."Jandarmul, politistul este barbatul sau femeia care trebuie sa-i apere pe cei slabi, pe cei fragili. Evident, o violenta a politiei este o problema pentru Republica. De ficare data cand au loc violente ale politiei trebuie sa se ancheteze, sa se sanctioneze", a declarat pentru BFMTV ministrul delegat cu Industria Agnes Pannier-Runacher."Invers, orice violenta impotriva fortelor de ordine este o problema a Republicii si aici este necesar, de asemenea, sa fim intransigenti cu privire la aceste violente", a subliniat ea.