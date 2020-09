BOR sarbatoreste 13 ani de la instalarea in functie a Patriarhului Daniel

"De la ora 9,00, se va savarsi Sfanta Liturghie in Catedrala Patriarhala, iar la ora 11,00 va fi oficiata slujba de Te Deum, ca multumire plina de recunostinta adusa lui Dumnezeu pentru binefacerile revarsate in viata Bisericii Ortodoxe Romane si a Preafericitului Parinte Patriarh Daniel in cei 13 ani de slujire patriarhala", a informat Biroul de presa al Patriarhiei Romane.Vor participa membrii Sfantului Sinod, membrii Permanentei Consiliului National Bisericesc, membrii Permanentei Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucurestilor, reprezentanti ai autoritatilor centrale si locale, personalitati ale vietii publice si culturale.De la ora 12,00, in sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei, se va desfasura un moment aniversar, in timpul caruia vor fi prezentate mesajele din partea reprezentantilor autoritatilor de stat, precum si din partea altor institutii publice.***Ceremonia de intronizare a Preafericitului Parinte Daniel ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe a avut loc la 30 septembrie 2007.In Gramata Sinodala, semnata de catre toti membrii Sfantului Sinod, au fost reliefate calitatile noului patriarh, "care s-a aratat vrednic de chemarea la aceasta inalta demnitate, prin statornicia in marturisirea dreptei credinte, a sfintei Biserici Ortodoxe de Rasarit, prin pilduitoarea si intreita slujire invatatoreasca, sfiintitoare si conducatoare ca arhiereu al lui Hristos, prin neobositul zel misionar, prin larga lucrare pastornala si social-caritativa in slujba pastoritilor, prin promovarea, intarirea si innoirea lucrarii administrative bisericesti in Arhiepiscopia Iasilor".