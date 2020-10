A fost semnat un amplu program de cooperare intre Romania si SUA, pentru urmatorii 10 ani

Ministrul Apararii Nationale, Nicolae-Ionel Ciuca, aflat in vizita oficiala la Washington, si secretarul american al apararii, Mark T. Esper, au semnat joi, la Pentagon, "Foaia de parcurs dedicata cooperarii la nivelul apararii, pentru perioada 2020-2030".Documentul avanseaza prioritatile strategice privind consolidarea cooperarii la Marea Neagra, rotatia continua a fortelor SUA in Romania, intarirea eforturilor in domeniul securitatii cibernetice, rezilientei, respectiv asistenta SUA pentru indeplinirea tintelor de capabilitati aliate si modernizarea fortelor armate."Tarile noastre se bucura de un Parteneriat Strategic exceptional si durabil, construit in timp si in multe misiuni in teatrele de operatii, unde militarii nostri au luptat impreuna. Statele Unite sunt partenerul nostru de incredere si aliatul de nadejde", a spus ministrul Apararii Nationale, Nicolae-Ionel Ciuca, in debutul intalnirii.Cei doi oficiali au discutat si despre evolutia Parteneriatului Strategic dintre Romania si Statele Unite in domeniul militar si perspectivele de intensificare a cooperarii in domeniul apararii, prin oportunitatile oferite de implementarea Foii de parcurs, ca elemente esentiale pentru asigurarea securitatii tarii noastre si a stabilitatii in regiunea Marii Negre.Intrevederea a reprezentat, de asemenea, o oportunitate pentru un schimb de opinii asupra principalelor transformari de securitate din mediul regional si international, precum si un prilej de discutie a aspectelor concrete legate de cooperarea cu SUA, atat din perspectiva bilaterala, cat si in context aliat."Romania sprijina puternic rotatia militarilor SUA in regiunea Marii Negre. Intelegem ca un astfel de angajament presupune, pentru noi si pentru ceilalti aliati, generarea unor capacitati adecvate", a mai spus ministrul Ciuca, accentuand faptul ca intensificarea programului de exercitii desfasurate pe teritoriul Romaniei, in cadru aliat si bilateral cu fortele armate ale SUA, este parte a obiectivului general de consolidare a prezentei si vizibilitatii NATO pe flancul estic.Ministrul a subliniat preocuparea Armatei Romaniei pentru imbunatatirea elementelor de mobilitate militara, dovada fiind programele demarate deja pentru modernizarea infrastructurii bazelor militare de la Mihail Kogalniceanu si Campia Turzii.O alta tema importanta dezbatuta a fost contributia Romaniei la eforturile de partajare echitabila a responsabilitatilor, pe toate dimensiunile sale - resurse alocate, capabilitati dezvoltate si participare la operatiuni, misiuni si activitati aliate. A fost subliniat faptul ca tara noastra este un aliat responsabil care mentine alocarea a 2 la suta din PIB pentru aparare.Cooperarea bilaterala pe linia investitiilor in domeniul achizitiei de echipamente constituie un element ce consolideaza Parteneriatul Strategic."Acum cateva saptamani, in Romania a fost receptionat primul sistem PATRIOT, tara noastra fiind primul stat din Flancul Estic care are in dotarea fortelor sale armate sisteme de rachete sol-aer cu bataie mare. Alocarea a doua procente din Produsul Intern Brut pentru aparare a oferit, incepand cu 2017, predictibilitate politicii Armatei Romaniei de dotare cu tehnica moderna de lupta si ne-a permis sa demaram si sa sustinem programe credibile de inzestrare", a mentionat ministrul Ciuca.Secretarul american al apararii a declarat ca SUA apreciaza faptul ca Romania este un aliat robust, iar legatura dintre cele doua natiuni a devenit, in timp, mai puternica, reiterand angajamentul substantial al Romaniei la apararea antiracheta aliata, prin gazduirea sistemului Aegis Ashore.De asemenea, Mark T. Esper a subliniat ca SUA ramane angajata ferm alaturi de Romania in promovarea pacii, democratiei si libertatii.La intrevedere au participat generalul-locotenent Daniel Petrescu, seful Statului Major al Apararii, George Maior , ambasadorul Romaniei in SUA, si Simona Cojocaru, secretar de stat si sef al Departamentului pentru Politica de Aparare, Planificare si Relatii Internationale.In marja intalnirii de la Pentagon, delegatia condusa de ministrul Ciuca a depus o coroana de flori la Mormantul Ostasului Necunoscut, din Cimitirul Militar National Arlington.