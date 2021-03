A murit Adina Nanu, unul dintre cei mai reputati critici de arta din Romania. Avea 93 de ani

CITESTE SI:

"Cea care ne-a dat aripi sa infiintam Asociatia pentru Muzica, Arta si Cultura, cea care a sustinut mereu ideile si proiectele noastre, prof. Adina Nanu, a plecat dintre noi lasand un gol imens.Contemporanilor, mereu grabiti, ca numai prin arta simti ca traiesti cu adevarat, cu toata fiinta, atat a creatorului, cat si a celui care primeste darul. Si ca toate imaginile, nu numai ale operelor din muzee, dar si cele ale vietii zilnice se pot ridica la nivel artistic, bucurandu-ne sufletele", a fost mesajul Asociatiei.Virgil Nitulescu, director al Muzeului National al Taranului Roman, a scris: "La cei 93 de ani ai dumneai, avea o energie si o vitalitate pe care nu o au multi dintre tineri. Era un urias rezervor de idei, de cunostinte, de generozitate, de initiative. Proiectul sau de o viata, de a infiinta un muzeu al costumului romanesc, nu a ajuns sa fie oficializat, desi multe dintre exponatele pe care le-a strans, cu pofesionalism, de-a lungul vietii, au fost vazute in epxozitii temporare.La Muzeul National al Taranului Roman, doamna Nanu a organizat, ultima oara, un memorabil eveniment , in primavara anului 2016, la care am avut marea bucurie de a participa. Este pacat ca autoritatile nu au reusit, pana acum, sa puna in valoare colectia de patrimoniu pe care a ingrijit-o doamna Adina Nanu. Dincolo de asta, ramane indelungata ei cariera profesorala si de critic de arta, pe care a slujit-o cu devotiune".Adina Nanu s-a nascut in Bucuresti, la 4 august 1927. A publicat peste 30 volume de istoria artelor vizuale, plastice si decorative, in care a sustinut ca imaginea umana trebuie socotita prima si cea mai insemnata arta decorativa.A scris numeroase articole in reviste de specialitate si ziare, a tinut conferinte, emisiuni de radio si TV.A fost distinsa cu Ordinul Muncii cl. II pentru organizarea expozitiei Centenarului Institutului de Arte Plastice, 1964, Ordinul "Serviciu Credincios"- comandor, Uniunea Artistilor Plastici, 2000, Diploma de Onoare a Universitatii de Arta Teatrala si Cinematografica, 2002, Profesor Honoris Causa, Universitatea Nationala de Arte, 2008 si Doctor Honoris Causa, Universitatea Nationala de Arta TC, 2014.A fost membra a Uniunii Artistilor Plastici din Romania de la infiintarea acesteia, din 1950, ca membru stagiar apoi definitiv din 1963, in sectia critica de arta. A expus desene si sculpturi in cinci expozitii colective ale UAP si intr-o expozitie personala la galeria Galateea din Bucuresti in 2008.In decursul anilor, Adina Nanu a alcatuit o colectie de costume autentice din secolele XIX si XX, cu piese din familie, de la rude si prieteni, pe care a folosit-o drept material didactic la cursuri.A expus desene si sculpturi in expozitii colective si trei personale. Membra a Uniunii Artistilor Plastici de la fondarea ei, in 1950.A realizat peste 20 expozitii ale colectiei de costum si ambient in cele mai mari muzee din tara, la Muzeul National de Arta, Muzeul National de Istorie, Muzeul Cotroceni, Muzeul Colectiilor etc. din Bucuresti, la muzeele de arta din Constanta, Brasov, Castelul Peles, etc. si in strainatate la Venetia si Budapesta.Si-a expus colectia de costume: in 1997 - 1998 la Muzeul Colectiilor din Bucuresti, "Un secol de costum", in 1998 la Muzeul de Arta din Constanta "Un secol de costum pe litoralul Marii Negre", intre 1999 - 2004 in podul casei noastre din Bucuresti "Costumele din podul bunicii", in 2007, timp de 6 luni, "Retro" la Centrul Cultural Municipal al sectorului 1, Bucuresti, organizand si sesiuni de comunicari si proiectii de filme, la care au luat cuvantul istorici, scriitori si oameni de arta, in 2008, la Muzeul Cotroceni din Bucuresti, am participat la expozitia "Costume la Curtea Regala", si la expozitii de la Iasi si Alba Iulia, in 2009, la Muzeul National de Arta din Bucuresti, expozitia "Elegance roumaine", in cadrul manifestarii franco-romane Pasarela, concomitent cu expozitia Yves Saint Laurent, in 2009, la Muzeul National de Istorie din Bucuresti, "Eleganta Bucuresteana", la aniversarea a 550 ani ai Capitalei, in 2009, la Universitatea ARTIFEX din Bucuresti, expozitia "Voiajul de nunta"; apoi "500 palarii", in 2010, la Venetia, la Muzeul Costumului din Palazzo Mocenigo "Costumul in Romania 1850 - 1950", in 2010 - 2011, la Palatul Peles din Sinaia "Dantelele Reginelor", in 2011, la Carol Park Hotel "Costume din vremea regelui Carol I", in 2011, la Cercul Militar din Bucuresti, "Eleganta interbelica", in 2012, la Muzeul Satului din Bucuresti "Ce povesteste portul popular romanesc", transportata apoi, in 2013, la Muzeul de Arta din Buzau, in 2014, la Institutul Cultural Roman din Budapesta, "Portul popular romanesc", in 2015, la Muzeul Taranului Roman "Podoaba Capului", la Teatrul National Bucuresti "Pledoarie pentru palarie", Nunti si botezuri Bucurestene in trecut si azi.