A murit Ennio Moricone. Legendarul compozitor italian avea 91 de ani

A compus muzica pentru 450 de filme

In 2016, el a castigat premiul Oscar pentru coloana sonora a westernului "The Hateful Eight" (2015), al lui Quentin Tarantino, pentru care a fost recompensat, de asemenea, cu un Glob de Aur si un premiu Bafta.Legendarul compozitor italian Ennio Morricone avea in spate o cariera prolifica de-a lungul careia a compus coloanele sonore ale unor filme clasice, precum cunoscutele "spaghetti western" ale lui Sergio Leone, relateaza EFE, citat de Agerpres.Morricone s-a nascut la Roma, la 10 noiembrie 1928, si a studiat la Conservatorul din Santa Cecilia, pana la completarea in 1946 a studiilor de trompeta, instrument la care canta si tatal sau, si la primirea in 1954 a diplomei in Compozitie.Primele sale compozitii dateaza de la sfarsitul anilor 1950, in timp ce saltul sau la cea de-a Saptea Arta s-a produs in 1961, cu coloana sonora pentru 'Il Federale', de Luciano Salce.El devine insa celebru pe plan mondial datorita muzicii compuse pentru filmele prietenului sau Sergio Leone.Pentru maestrul filmelor "spaghetti western", Morricone a compus piese memorabile in filmele "Per un pugno di dollari" (1964), "Il buono, il brutto e il cattivo" (1966), "C'era una volta il The West" (1968), sau "Giu la testa" (1971).Incepand cu anii 60, Morricone a compus muzica pentru peste 450 de filme de toate genurile, devenind unul dintre autorii cei mai versatili si mai recunoscuti din lume.Unele din creatiile sale cele mai cunoscute sunt coloanele sonore pentru "Nuovo Cinema Paradiso" (1988) de Giuseppe Tornatore, "Novecento" (1976), capodopera lui Bernardo Bertoluccio, sau mai recent pentru "The Mission" (1986).Morricone a colaborat cu cei mai prestigiosi regizori, precum Brian de Palma, Lina Wertmuller, Roman Polanski, Warren Beatty, Oliver Stone, sau cineastii spanioli Luis Bunuel, in "Leonor" (1975) si Pedro Almodovar, in "Atame" (1990).Una dintre cele mai cunoscute melodii este coloana sonora a filmului Caracatita.