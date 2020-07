A murit fratele Papei emerit Benedict al XVI-lea

Ziare.

In iunie, Benedict, in varsta de 93 de ani, a petrecut cinci zile in Germania natala pentru a-si vizita fratele grav bolnav, de asemenea preot.Fostul suveran pontif nu mai calatorise peste hotare de la renuntarea la pontificat in 2013.Benedict a facut ultima data o calatorie oficiala in Germania, in calitate de papa, in 2011.Potrivit Vatican News, Papa emerit si fratele sau Georg au fost sfintiti preoti in aceeasi zi si in acelasi an, iar cei doi frati au fost mereu foarte uniti, desi aveau domenii de specializare diferite: Georg, muzician si maestrul unui cor celebru, in timp ce Joseph, teolog, episcop, apoi cardinal si in cele din urma papa.Nascut la Pleiskirchen, in Bavaria, pe 15 ianuarie 1934, Georg Ratzinger a inceput sa cante la orga in biserica parohiala pe cand avea doar 11 ani. In 1935 a intrat in seminarul mic din Traunstein, dar in 1942 a fost inrolat in grupele "Reichsarbeitdienst" si apoi in Wehrmacht, in randurile careia a combatut si in Italia. Capturat de aliati in martie 1945, a ramas prizonier la Napoli cateva luni, dupa care a fost eliberat si s-a intors in familie. In 1947, impreuna cu fratele sau Joseph, a intrat in seminarul "Herzogliches Georgianum" din Munchen. Pe 29 iunie 1951, ambii frati, alaturi de vreo 40 de colegi, au fost sfintiti preoti in domul din Freising de cardinalul Michael von Faulhaber. Dupa ce a devenit maestrul de capela la Traunstein, vreme de 30 de ani, intre 1964 - 1994, a fost directorul corului catedralei din Regensburg, corul "Regensburger Domspatzen". A facut diverse turnee muzicale in lume pentru a sustine numeroase concerte si a condus multe inregistrari pentru casele discografice Deutsche Grammophon, Ars Musici si altele, cu executii muzicale din operele lui Bach, Mozart , Mendelssohn si alti autori.Numeroase au fost, in ultimele decenii, vizitele pe care pr. Georg le facea fratelui sau la Roma.In ultima vreme aparuse, cu unele fragmente de interviuri, in documentarul de 30 de minute realizat de jurnalistul Tassilo Forchheimer pentru radioteleviziunea Bayerischer Rundfunk, din landul Bavaria, transmis in ianuarie 2020.