A murit inventatorul casetei audio. Lou Ottens avea 94 de ani

Aproximativ 100 de miliarde de casete audio au fost vandute la nivel mondial dupa ce aceste produse au fost lansate pe piata in anii 1960.Inventia lui Ottens a transformat felul in care oamenii ascultau muzica, iar in ultimii ani a fost constatat un reviriment al casetelor audio.Inginerul olandez a murit in locuinta lui din orasul Duizel, weekendul trecut, a anuntat marti familia sa.Lou Ottens a devenit directorul departamentului de dezvoltare de produse din cadrul companiei Philips in anul 1960, unde echipa lui a creat conceptul de caseta audio.In 1963, caseta audio a fost prezentata la targul de produse electronice Berlin Radio si, la scurt timp dupa aceea, a devenit un succes mondial.Lou Ottens a incheiat acorduri cu Philips si Sony prin care modelul creat de el a fost confirmat si patentat, dupa ce mai multe companii japoneze au produs casete similare cu diverse marimi.Cu ocazia celei de-a 50-a aniversari a inventiei sale, inginerul olandez a declarat pentru revista Time ca acest produs a fost "o senzatie" inca din prima zi dupa aparitia sa pe piata.Lou Ottens a contribuit si la dezvoltarea compact-discurilor (CD), iar peste 200 de miliarde de CD-uri au fost vandute pana acum pe plan mondial.In 1982, cand Philips a prezentat publicului primul sau CD Player, Lou Ottens a spus: "De acum inainte, casetofonul conventional este depasit".Inginerul olandez s-a retras din activitate in 1986. Invitat sa vorbeasca despre cariera lui, Ottens a spus ca cel mai mare regret al sau este acela ca grupul Sony, nu Philips, a fost acela care a creat legendarul casetofon portabil - un model cunoscut sub denumirea de "walkman".Casetele audio se bucura de o neasteptata crestere de popularitate in ultimii ani. Mai multi artisti importanti, inclusiv Lady Gaga si The Killers, au lansat single-uri si albume pe astfel de suporturi muzicale.Potrivit Official Charts Company, vanzarile de casete audio din Marea Britanie au crescut in prima jumatate a anului 2020 cu 103% in comparatie cu aceeasi perioada din 2019.In Statele Unite, potrivit Nielsen Music, vanzarile de casete audio au crescut cu 23% in 2018 in comparatie cu anul precedent.