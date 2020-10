A murit Ion Predescu, fost judecator al Curtii Constitutionale

Ion Predescu s-a nascut la 2 octombrie 1927, in comuna Optasi, judetul Olt, conform https://senat.ro. A absolvit Facultatea de Drept din Bucuresti (1951), ulterior urmand si cursurile Facultatii de Filozofie. A fost cadru didactic asociat la Facultatea de Drept din Craiova.Dupa terminarea facultatii, a fost avocat pledant in cadrul Baroului Dolj.In perioada 3 septembrie - 11 decembrie 1996, Ion Predescu a detinut functia de ministru al Justitiei in guvernul condus de Nicolae Vacaroiu A fost numit, de catre Senat, judecator la Curtea Constitutionala, pentru un mandat de noua ani (2004-2013). A asigurat interimatul la presedintia Curtii Constitutionale (8 iun. - 17 iun. 2010), de la incheierea mandatului lui Ioan Vida si pana la numirea noului presedinte, Augustin Zegrean.A fost senator de Dolj in patru legislaturi (1990-2004), din partea FSN (1990-1993), PD (1993-1996) si PDSR/ PSD (1996-2004), potrivit www.cdep.ro. Din ultimul mandat de senator, Ion Predescu a demisionat la 14 iunie 2004, pentru a prelua functia de membru al Curtii Constitutionale. In calitate de senator, a fost membru in Comisia constitutionala (iun. 1990 - sep. 1996); presedinte al Comisiei juridice (iun. 1990 - sep. 1996); vicepresedinte al Comisiei juridice (dec. 1996 - feb. 1998); secretar al Biroului Permanent (pana in sept. 1999); presedinte al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor si petitii (oct. 1999 - nov. 2000).A fost membru al FSN (1990-1993), al PD (1993-1996) si al PDSR (1996-2004).A activat ca membru al Asociatiei Juristilor din Romania.A primit mai multe titluri si distinctii, potrivit unui comunicat al CCR: Steaua Romaniei in grad de Cavaler, Ordinul Serviciul credincios, Ordinul patriarhal Sfintii Imparati Constantin si Elena, Cetatean de Onoare al municipiului Craiova, omagiat cu Meritul Academic.Printre articolele si studiile publicate in revistele de specialitate se numara: "Mandatul de parlamentar si imunitatea parlamentara", "Principiul subsidiaritatii", "Studii si cercetare juridica" (doua volume).