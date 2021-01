Actorul Dorel Visan sustine ca savantii "vor sa umble la ADN", ca femeile se vor steriliza pana in anul 2035 si ca extraterestrii vor repopula planeta

"Se pare ca societatea noastra, lumea noastra moderna, niste oameni iresponsabili care se numesc savanti, vor sa umble la ADN si sa bage informatii, sa-l ataseze pe om la telefon. Nici scoala nu mai trebuie, ca ti-o baga ei, electronic. Intr-o seara inveti patru limbi straine. Ei, daca vor incerca -si au incercat, asta e si cu Covidul acesta, e foarte ciudata toata treaba asta...Ai vazut ca nimeni nu lucreaza decat la efect, nimeni nu lucreaza la cauza. Orice lucru si orice fenomen -asta e legea fundamentala a naturii, a lui Dumnezeu- are o cauza. Daca-i distrugi cauza, efectul se distruge singur. Nimeni nu intreaba ce-i cu Covidul asta, de unde vine? L-a scapat accidental? Sau a vrut sa-l scape? Cine l-a facut? Din ce l-ati facut? De ce l-ati facut? Asta trebuie intrebat. Nu cate paturi sa mai faca, cu oxigen", a sustinut actorul.Actorul sustine ca extraterestrii au repopulat planeta si vor face acest lucru din nou."Spuneau savantii ca daca vor umbla la ADN, la celula primara a vietii, cam prin anul 2035, femeile Pamantului se vor steriliza. Si, atunci, va trebui sa se intample un lucru -cum s-a intamplat si in alte epoci-, sa vina strainii sa refaca viata. Se crede ca s-a mai facut treaba asta.Extraterestrii. Deci, exista viata si in alta parte. Pai, nu vorbeste Evanghelia, Geneza, la capitolul 6? Ca lumea s-a amortit pe pamant si pamantenii au facut fete frumoase si ingerii din cer, copiii Domnului, au vazut ca fetele pamantene sunt frumoase si au coborat si s-au culcat cu ele", a spus Dorel Visan.Dorel Visan sustine ca dacii au inventat acupunctura."In credinta mea, chinezii au facut acupunctura cu mii de ani dupa noi, dupa daci, geto-daci. A fost un studiu care se numea Locul etnomedicinei in spatiul carpatic. Studiu care s-a retras, nu-l mai gasesti. Eu am avut inspiratia si l-am copiat acum 12 ani. Si-n acest studiu, savanti romani si straini -are 120 si ceva de pagini-, in afara de faptul ca sunt toate plantele si folosirea lor pentru toate bolile, sunt si niste explicatii cum ca despre aceste lucruri a vorbit Platon, in Dialoguri.Faptul ca Hipocrate, care s-a specializat in Asia Mica, dar a venit si la Portul Euxin, unde erau calugarii lui Zalmoxis... Si asta spune Platon. El a invatat aici ca trebuie sa vindeci intregul si partea se vindeca singura. Deci, daca ai probleme cu ochii, trebuie sa vindeci capul, trebuie sa vindeci sufletul. Atunci, suportul lui material se vindeca singur", a mai spus actorul.Dorul Visan a jucat in aproape 100 de roluri in teatru si film. A obtinut mai multe premii nationale printre care si Ordinul national Serviciul Credincios.CITESTE SI: Lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat a fost reactualizata. A fost inclusa si Africa de Sud, datorita circulatiei noilor tulpini de coronavirus