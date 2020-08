Actorul Reni Santoni, cunoscut pentru rolul din "Seinfeld", a murit la varsta de 81 de ani

Potrivit unui mesaj publicat pe Facebook de producatoarea Tracy Newman, Santoni a murit pe 1 august, dupa ce a fost bolnav o perioada.Nascut in New York, el si-a inceput cariera in teatru, in afara Broadway, cu spectacole ca "The Umbrella" si "The Mad Show".Primul film in care a avut un rol semnificativ a fost "The Pawnbroker" (1964), iar primul rol principal a venit trei ani mai tarziu, in "Enter Laughing".El a fost inspectorul Chico Gonzalez in "Dirty Harry" (1971), seful de inchisoare Ramon Herrera in "Bad Boys" (1983) si detectivul Tony Gonzales in "Cobra" (1986).Santoni a fost Poppie in serialul "Seinfeld", pe care l-a jucat pe parcursul a patru ani. Mai recent, in 2000, a jucat alaturi de Sandra Bullock in "28 Days".