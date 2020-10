Adina Alberts, reactie dupa ce fostul ei sot a murit de COVID: L-a rapus sistemul de sanatate romanesc

Doctorul Adina Alberts a criticat "sistemul de sanatate romanesc care este in mare parte bolnav si plin de bube"."S-a stins la 66 de ani, rapus de crasa indolenta a unor membri ai personalului medical dintr-un mare spital public bucurestean. S-a zbatut 3 saptamani ca sa supravietuiasca. Din pacate nu a reusit.Nu, nu l-a rapus acesta boala pandemica desi se infectase cu Sars-Cov2 in urma cu cateva saptamani. Ci sistemul de sanatate romanesc care este in mare parte bolnav si plin de bube! Sunt prea trista acum ca sa fac o analiza. Si prea scarbita. Dar lucrurile nu trebuie sa ramana asa", a scris pe Facebook actuala sotie a omului de afaceri Viorel Catarama