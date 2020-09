Adolescenta de 15 ani, santajata de doi tineri minori cu care a intretinut relatii sexuale. Fata a cedat si le-a dat bani si tigari

Potrivit rechizitoriului, in perioada noiembrie 2018-aprilie 2019, cei doi adolescenti au santajat-o in mod repetat pe persoana vatamata minora in varsta de 15 ani prin amenintarea cu darea in vileag a faptului ca au intretinut relatii sexuale cu aceasta si i-au solicitat in mod repetat diverse sume de bani si tigari.Victima le-a oferit celor doi (B.E.L. si M.T.I) tigarile si banii pentru a nu spune colegilor sai despre raporturile sexuale intretinute cu ei. In total, minora a suferit un prejudiciu in cuantum total de aproximativ 1.020 lei si 50 euro.Cauza a fost inregistrata in 9 septembrie 2020 la Judecatoria Alba Iulia."Precizam ca intocmirea rechizitoriului este o etapa a procesului penal reglementata in Codul de procedura penala, care reprezinta finalizarea anchetei penale si trimiterea dosarului la instanta spre judecare, activitate care nu poate in nicio situatie sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie", a mai transmis Parchetul de pe langa Judecatoria Alba Iulia.