Alegeri locale 2020. Prezenta la vot la ora 10:00: 7,58% la nivel national. In Bucuresti, s-au prezentat la urne 6,01% dintre electori

Pana la ora 10:00, in tara votasera 1.387.597 de alegatori, reprezentand 7,58% din total.La alegerile prezidentiale de anul trecut, la aceeasi ora, prezenta era de 6,89% la nivel national.La precedentele alegeri locale, pana la ora 10:00 votasera 7,86% dintre alegatori, iar in Bucuresti 4,41%.Desi prezenta la vot in Bucuresti este mai ridicata decat in 2016, Capitala se situeaza la precedentul scrutin pe locul 38 la nivel national, din punct de vedere al participarii la vot.