Alegeri prezidentiale in Polonia. Exit poll: presedintele in exercitiu, Andrzej Duda, a obtinut majoritatea voturilor

Realegerea presedintelui Duda, un aliat al guvernului, care se va confrunta in turul al doilea cu primarul liberal al Varsoviei Rafal Trzaskowski, este esentiala pentru ca partidul nationalist de guvernamant Lege si Justitie sa isi puna in aplicare agenda conservatoare, inclusiv reforme despre care Uniunea Europeana sustine sa submineaza independenta justitiei.Presedintele are dreptul sa respinga legi prin veto, iar Trzaskowski, candidatul celui mai mare partid de opozitie, Platforma Civica de centru, s-a angajat sa opreasca reformele despre care afirma ca erodeaza democratia."Doresc sa multumesc tuturor pentru vot", a afirmat Duda in fata suporterilor dupa publicarea exit poll-ului.Rezultatul final al votului din primul tur sunt asteptate in aceasta saptamana.Duda a obtinut 41,8% din voturi, iar Trzaskowski s-a plasat pe locul al doilea, cu 30,4%. Intrucat niciunul dintre cei 11 candidati nu a obtinut peste 50% din voturi in primul tur, turul al doilea va fi organizat pe 12 iulie.Duda este considerat de mult timp ca fiind favorit pentru castigarea alegerilor, dar unele sondaje recente au aratat ca Trzaskowski va castiga in turul al doilea.