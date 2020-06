Ambasadorul Zuckerman, despre relatiile diplomatice Romania - SUA: "Iti multumesc, Romania, pentru cei 140 de ani de prietenie si cooperare!" (VIDEO)

Ziare.

"Romania este unul dintre cei mai apropiati aliati militari si economici ai Statelor Unite in Europa. Poporul roman nu are prieten mai bun decat poporul american si in numele americanilor si al presedintelui Trump, iti multumesc, Romania, pentru cei 140 de ani de prietenie si cooperare. Multi inainte!", a declarat ambasadorul Zuckerman, la aniversarea a 140 de ani de relatii diplomatice intre Statele Unite ale Americii si Romania.El a reamintit ca, in aceasta zi, in 1880, predecesorul sau, Eugene Schuyler, agent diplomatic si consul general, a fost recunoscut ca reprezentant oficial al Statelor Unite in Romania, iar in luna noiembrie a aceluiasi an, presedintele Rutherford B. Hayes l-a primit pe colonelul Sergiu Voinescu, trimis special al viitorului rege Carol, la prima misiune diplomatica a Romaniei in Statele Unite."De atunci pana in prezent, tarile noastre s-au apropiat. Dupa caderea comunismului in 1989, Romania a considerat Statele Unite partener si prieten. In 1997, tarile noastre au devenit parteneri strategici; in 2004, Romania a devenit stat membru NATO. Aceasta relatie continua sa aduca beneficii ambelor tari in prezent. De la militari care colaboreaza umar la umar in toata lumea pentru a ne proteja libertatile, la vizita unei echipe medicale romanesti in Alabama, pentru a-i ajuta pe americani in timpul pandemiei de COVID", a afirmat Adrian Zuckerman.