Angajat al serviciului de ecarisaj din Galati, cercetat penal pentru uciderea cu intentie a patru pui de caine

Potrivit informatiilor facute publice de Animal Society, cei patru puii de caine sufereau de parvoviroza si primeau tratament intravenos, iar cand veterinarii au sosit miercuri pentru administrarea tratamentului i-au gasit morti , cu urme vizibile de lovire cu un obiect contondent.Veterinarii Animal Society au anuntat evenimentul la 112, iar la fata locului a fost trimisa o echipa de la Inspectoratul Judetean de Politie Galati, care a preluat cazul si l-a identificat pe prezumtivul autor al faptei, un barbat de 48 de ani, angajat la Ecosal din 2018."In cauza a fost intocmit dosar penal pentru uciderea animalelor cu intentie, fara drept, pe numele unui barbat de 48 de ani, care in momentul savarsirii faptei se afla sub influenta bauturilor alcoolice", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Galati, Gabriela Costin. Serviciul public Ecosal deruleaza o ancheta interna si a pus la dispozitia anchetatorilor toate datele solicitate, inclusiv inregistrarile camerelor video din padocul public.Animal Society, in parteneriat cu Primaria Municipiului Galati si cu organizatia Vier Pfoten, desfasoara la Galati, inca de la inceputul anului 2019, un proiect-pilot unic in Europa, care are drept obiectiv gestionarea populatiei de caini intr-un mod uman si sustenabil si schimbarea mentalitatii galatenilor cu privire la cainii fara stapan prin implicarea reprezentantilor societatii civile si a altor factori de interes. Proiectul-pilot include ample campanii de sterilizare, precum si actiuni de informare si de constientizare, si este prevazut sa dureze pana la sfarsitul anului 2021."Cumplitul incident de pe data de 14 octombrie a fost o adevarata lovitura pentru mine si pentru colegii mei. Ceea ce s-a intamplat este peste puterea noastra de intelegere si nu putem decat sa speram ca vinovatii vor fi aspru pedepsiti. Salut interventia prompta a reprezentantilor primariei si politiei, care sunt stupefiati, la randul lor, si care isi doresc la fel de mult ca noi ca autorii acestei grozavii sa plateasca pentru ceea ce au facut", a declarat Anca Tomescu, presedintele asociatiei Animal Society.