ANI a clasat cazul judecatorului Horatius Dumbrava

Inspectorii Agentiei Nationale de Integritate au clasat cazul judecatorului Horatius Dumbrava, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, deoarece in perioada supusa evaluarii nu au fost identificate elemente de incalcare a legislatiei privind regimul juridic al conflictelor de interese in materie penala.

In raportul de evaluare se arata ca, in 12 iulie 2011, ANI s-a sesizat din oficiu ca urmare a publicarii in presa a unui articol cu privire la posibila incalcare a regimului juridic al conflictului de interese de catre Horatius Dumbrava, presedinte al CSM la momentul declansarii procedurii.

Membrul CSM a fost verificat pentru o posibila incalcare a art. 253 indice 1 Cod penal prin aceea ca in calitate de presedinte al completului de judecata in dosarul nr. 517/43/2009 al Curtii de Apel Tg. Mures ar fi solutionat cauza intr-o presupusa stare de incompatibilitate, in sensul in care ar fi avut raporturi de munca cu numitul Marian Onoriu Liviu, rector al Universitatii Petru Maior si parat in acea cauza la sesizarea ANI pentru a i se stabili un posibil conflict de interese.

Ulterior, Horatius Dumbrava a transmis ANI mai multe puncte de vedere in care a precizat, printre altele, ca a formulat in acel dosar cerere de abtinere si a invocat exact motivul pe care ANI s-a sesizat si anume ca ar fi avut raporturi contractuale cu Universitatea Petru Maior Tg. Mures in calitate de preparator, perioada in care Marian Onoriu era rector. De asemenea, a aratat ca judecatorul desemnat aleatoriu cu solutionarea cererii de abtinere i-a respins solicitarea, considerand ca relatiile oficiale de angajat contractual sau alt tip de relatii pe care le-a avut cu Universitatea Petru Maior nu constituie un motiv de incompatibilitate.

In raportul ANI se mentioneaza ca, in sedinta publica din 29 octombrie 2010 de la Curtea de Apel Targu Mures - Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, fiind pe rol judecarea actiunii promovata de reclamantul Marian Onoriu Liviu in contradictoriu cu parata Agentia Nationala de Integritate, Horatius Dumbrava a facut parte din completul de judecata in calitate de presedinte, semnand sentinta prin s-a admis contestatia si s-a dispus anularea in tot a actului de constatare emis de ANI.

Inspectorul de integritate arata ca intre Dumbrava si Onoriu au existat raporturi de munca in anul universitar 2005 si ca, la primul termen de judecata, magistratul a formulat o cerere de abtinere motivata de existenta in trecut a unor raporturi contractuale intre persoana evaluata si reclamantul in cauza, care a fost respinsa ca nefondata prin incheierea din 18.12.2008 a Curtii de Apel Tg. Mures.

"Avand in vedere cele de mai sus, nu au fost identificate indicii privind incalcarea legislatiei penale in materia conflictului de interese in sensul art. 253 indice 1 Cod penal (fapta functionarului public care, in exercitiul atributiilor de serviciu, indeplineste un act ori participa la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau Indirect, un folos material pentru (...) o persoana cu care s-a aflat in raporturi de munca in ultimii 5 ani), intrucat persoana evaluata a formulat, la primul termen de judecata, o cerere de abtinere de la judecata, motivata de existenta in trecut a unor raporturi contractuale intre persoana evaluata si reclamantul in cauza Onoriu Marian Liviu, cerere respinsa ca nefondata de instanta", se mai spune in document.

