ANI cere confiscarea averii uriase a unui fost director CFR

Fostul director in CFR, Alexandru Noaptes, este anchetat de catre Agentia Nationala de Integritate, dupa ce s-a constatat ca acesta nu isi poate justifica averea.

Este vorba de venituri nejustificate in valoare de circa 2,8 milioane de euro, potrivit Antena 3.

ANI a constatat in urma verificarii averii dobandite de Noaptes in perioada in care a fost director general al CFR, adica intre 2005-2009, o diferenta colosala intre averea dobandita si veniturile realizate, intre 2005 si 2007.

Mai exact, este vorba de aproximativ 2,8 milioane de euro. Potrivit ANI, veniturile obtinute de Alexandru Noaptes, impreuna cu sotia sa, intre 2005 si 2007 au fost de aproximativ 230.000 de euro.

Averea detinuta de fostul director general al CFR, impreuna cu sotia sa, este de aproape 3 milioane de euro.

Despre Noaptes Alexandru presa a scris ca a fost unul dintre cei mai bogati functionari publici din Romania.