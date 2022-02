ANI il ameninta pe Tariceanu cu plangeri penale

Agentia Nationala de Integritate (ANI) ar putea formula o plangere penala impotriva presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, pentru ca amana sa puna in aplicare decizia de incompatibilitate a senatorului Akos Mora si sa ii retraga mandatul de parlamentar.

In plus, ANI vrea sa il lase pe acesta si fara salariile incasate in ultima vreme, informeaza Antena 3.

Institutia a precizat ca banii primiti din momentul in care a fost data decizia de incompatibilitate si pana in prezent reprezinta un prejudiciu ce poate fi recuperat in instanta.

Senatorul Akos Mora a fost declarat incompatibil de Inalta Curte de Casatie si Justitie in septembrie 2013, iar membrii Comisiei Juridice au dat un aviz favorabil. Totusi, revocarea mandatului sau trebuie sa fie supusa si votului plenului.

Deciziile instantei supreme sunt definitive si irevocabile, aminteste ANI.

ANI someaza Parlamentul si ameninta cu plangeri penale

"Neaplicarea sanctiunii disciplinare sau neconstatarea incetarii functiei publice, dupa caz, atunci cand actul de constatare a ramas definitiv, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 2.000 lei, daca fapta nu constituie infractiune. De asemenea, potrivit art. 287 din Noul Cod Penal, refuzul de a pune in aplicare hotararile judecatoresti constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda", se arata intr-un comunicat al ANI din septembrie 2014.

Recent, Calin Popescu Tariceanu a transmis ca Senatul nu primeste ordine de la alte institutii si ca nu va convoca plenul pentru ridicarea mandatului lui Akos Mora cand vor cei de la ANI.

Ads