ANI: Un fost director din Primaria Constanta nu poate justifica 41.000 de euro

"Avand in vedere cele de mai sus, Agentia Nationala de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curtii de Apel Constanta, in vederea inceperii actiunii de control cu privire la modificarile patrimoniale intervenite si veniturile realizate in perioada exercitarii functiei de catre Farcas Cristinel-Viorel," anunta ANI, intr-un comunicat de presa remis vineriFostul director a fost informat despre declansarea procedurii de evaluare, drepturile de care beneficiaza (de a fi asistat sau reprezentat de un avocat si de a prezenta date sau informatii pe care le considera necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris), precum si despre existenta diferentelor semnificative."Farcas Cristinel-Viorel a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere,in exercitarea dreptului la aparare," precizeaza ANI.I.S.