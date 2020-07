Descoperire surprinzatoare pe santierul de reabilitare al Cazinoului Constanta: Singurele grinzi intacte sunt cele facute de Anghel Saligny

Foto: Facebook/ Primaria Constanta

Informatia a fost publicata pe pagina de Facebook a Primariei Constanta. "Ne aflam in faza de decopertare, de scoatere a tencuielilor crapate. Se lucreaza la desfacerea, in anumite zone, a planseelor. Acum se decoperteaza planseele dintre subsol si parter pentru ca s-a observat ca multe dintre grinzile metalice de sustinere sunt corodate.S-a indepartat betonul pentru a se observa care este starea lor actuala, unele vor fi inlocuite, altele vor fi consolidate, dar s-a descoperit ca unele dintre ele sunt foarte bune, chiar daca au peste 110 ani", a declarat Arh. Radu Cornescu.Concomitent au loc si lucrari de demolare a zidurilor neportante care vor face loc astfel, noii configuratii ce va oferi o circulatie mai lejera prin functiunile care au fost gandite in proiect, conform autorizatiei de construire emisa de Primaria Municipiului Constanta."Au fost demolate o parte dintre ziduri, din spatiul restaurantului de la parter si din fosta bucatarie, la fel si scara dinspre nord-est, construita in timpul lucrarilor din anul 1987 si care acoperea ornamentele originale ale Cazinoului. Se decoperteaza sapa si betonul pentru a se afla starea exacta de rezistenta a cladirii care este foarte important de cunoscut si numai prin decopertare se poate observa daca exista grinzi corodate, armaturi care au ruginit si nu mai fac fata pentru rezistenta cladirii.In zonele degradate betonul va fi scos, iar apoi vor veni specialistii care vor efectua o noua expertiza pentru a face noi completari ale proiectului pentru inceperea fazei de restaurare.Dupa ce planseele din zonele degradate vor fi date jos, expertii in rezistenta vor decide daca acestea trebuie sa fie inlocuite, consolidate sau doar date cu vopsea anticoroziva", a mai spus Cornescu.Dupa ce aceste lucrari din prima faza a proiectului vor fi finalizate, va incepe etapa propriu-zisa de restaurare a simbolului Constantei. Lucrarile vor respecta proiectul avizat, cu grija de a se restaura ornamentele arhitecturale Art Nouveau din anul 1910, atat interioare, cat si exterioare.Lucrarile de reabilitare a Cazinoului din Constanta vor costa 94 de milioane de lei.