Averea lui Mazare, in atentia ANI

Averile primarului Radu Mazare, presedintelui Consiliului Judetean Constanta, Nicusor Constantinescu, si prefectului Claudiu Palaz vor intra in vizorul Agentiei Nationale pentru Integritate (ANI).

Agentii de Integritate vor face cercetari in acest caz dupa ce Palaz a anuntat ca ANI trebuie sa verifice cum si-au facut averile Radu Mazare si Nicusor Constantinescu intre anii 2000 si 2003, informeaza Ziua de Constanta in editia electronica de luni.

Prefectul ii reclama la ANI pe primar si pe presedintele CJ

Totodata, prefectul judetului Constanta le va face plangeri penale primarului Radu Mazare si presedintelui Consiliului Judetean, Nicusor Constantinescu, pentru fals si uz de fals.

In acest context, prefectul Palaz a declarat ca, in urma raspunsului Directiei Generale a Finantelor Publice Constanta la adresa cu numarul 890/20.01.2012, a constatat ca nici primarul, nici presedintele CJC nu figureaza, in perioada 2000 - 2003, cu dividende incasate de la firmele in care erau actionari.

Reprezentantul Guvernului in teritoriu la Constanta sustine ca Mazare si Constantinescu figureaza cu bani si bunuri pana in 2003, "spunand ca sunt bogati", dar ca, in urma demersurilor institutionale pe care le-a facut, a ajuns la concluzia ca din documente nu reiese de unde anume provin acele sume de bani.

Mazare a castigat definitiv un proces cu ANI si are de primit 5.000 de lei

"Ce sa cred? Ca i-au furat? Care e provenienta banilor? Spaga? Furt? Mostenire? Sa faca publica dovada de unde au banii astia! Sa vada si constantenii!", a subliniat Palaz, adaugand ca presedintele CJC a facut o sesizare la Agentia Nationala de Integritate (ANI) in ceea ce priveste veniturile sale, si el, la randul sau, solicita transparenta: "Cum au facut rost de bani in aceasta perioada? Sunt milioane de euro!"

Prefectul Palaz a declarat ca, pe langa plangerile penale pe care le va formula, tot in cursul acestei saptamani va sesiza si ANI cu privire la averile celor doi alesi locali: "Avem o declaratie in 2003, in care Nicusor Constantinescu figureaza cu 25.000 de euro depozit in Romania si 950.000 de dolari depozit in SUA si sapte creante de 200.000 de euro. Mai departe, in 2004, 2005, aceste sume se mentin. L-am verificat si pe domnul Mazare, care in 2003 avea 872.000 de euro in strainatate, iar in tara 225.000 de dolari si 151.000 de euro. Se plangea saracia aia (Radu Mazare - n. red.) ca nu mai are bani de concedii in Rio, ci doar in Madagascar.

Ce vreau eu acum de la dumnealor? Sa-si declasifice declaratiile de avere si sa le faca publice pe cele din 2001 si sa vedem daca sunt sau nu diferente de avere si, daca sunt diferente de valori si de avere, le cer public sa justifice cum au facut rost de acesti bani. Ii acuz ca nu au cum sa justifice acesti bani! Poate aveau banii cand au fost alesi, nu am de unde sa stiu".

Prefectul, reclamat, la randul lui, de presedintele CJ

Nici Claudiu Palaz nu a scapat de ANI, el fiind reclamat la inspectorii de Integritate de catre presedintele Consiliului Judetean din Constanta, Nicusor Constantinescu.

Sesizarea a fost inaintata inca din decembrie 2011 si se bazeaza pe faptul ca, potrivit declaratiilor de avere ale prefectului, acestuia nu i-ar ramane decat circa 60 de euro pe luna pentru a-si intretine familia. Prefectul Constantei nu este insa un om sarac. Locuieste intr-o vila si conduce masini de lux sau sport, cum ar fi un Mercedes clasa S si un Ford Mustang.

Si Mazare face plangere penala

Radu Mazare a declarat, la inceputul lunii februarie, dupa prima conferinta de presa a prefectului care ii cerea sa-si faca publica provenienta averii, ca va face plangere pentru abuz in serviciu impotriva prefectului Claudiu Palaz.

Mazare, cu aproape 100.000 de euro mai bogat decat anul trecut

"Hai sa vedeti la Constanta o noua panarama pe care o face amaratul asta de prefect. Fiti atenti ce hartie a trimis prefectul catre Directia Generala a Finantelor Publice. Amaratul ne verifica averea din anul 2000, 2001, 2002 si 2003, conform articolului 25 din lege. Ce scrie in articolul 25? Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, prefectul solicita institutiilor publice date si informatii, iar acestea sunt obligate sa i le furnizeze. Ce atributii are prefectul, manca-v-as galagia, sa-mi verifice mie averea? Stiti care sunt atributiile prefectului?

Asigura la nivelul judetului aplicarea si respectarea Constitutiei, a legii, a ordonantelor si a hotararilor de Guvern, actioneaza pentru realizarea in judet a obiectivelor cuprinse in programul de guvernare, actioneaza pentru mentinerea climatului de pace sociala si...

Nu are nicio calitate sa-mi verifice mie prefectul averea. Sa calculeze el dividendele cu pixul, sa-i dea astia de la Finante profitul firmei si dupa aia el sa imparta cu numarul de actiuni, sa vada cat mi-ar fi revenit mie, daca le-am ridicat de la firma, ca poate nu le-am ridicat", a spus Radu Mazare.

Mazare a adaugat ca, potrivit legii, Agentia Nationala de Integritate este cea care poate verifica averile, si ca prefectul s-a transformat intr-un "procuror privat". Daca oricare din cei trei va fi gasit vinovat de catre ANI, institutia va trimite instantelor competente dosarul pentru inceperea cercetarii penale.

