Baietel de 7 ani, lovit in timpul orelor de tatal unei colege de clasa

"Ieri, 8 martie, ora 12.00, politistii Postului de Politie Comunal Repedea, au fost sesizati prin plangere, cu privire la faptul ca un minor a fost agresat fizic de catre un barbat, la unitatea de invatamant unde copilul frecventeaza cursurile", a transmis, marti, IPJ Maramures.Sursa citat a precizat ca politistii au constatat faptul ca, in jurul orelor 10.00, un barbat de 49 de ani din Repedea, a patruns in incinta unitatii de invatamant, unde a agresat un minor de 7 ani.In cauza politistii au intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de lovire sau alte violente.Potrivit presei locale , barbatul care a agresat copilul este tatal unei colege de clasa.Fata ar fi povestit acasa ca baiatul o loveste si nu mai doreste sa mearga la scoala.