Banica, Fuego si Hrusca, someri de Craciun: "Dupa 15 ani, in decembrie nu am nici un spectacol"

"Dupa 15 ani mi-am anulat turneul de colinde din luna decembrie, care trebuia sa inceapa exact de Ziua Nationala. Trebuiau sa fie 35 de orase mari ale Romaniei, in cele mai mari sali de spectacole, oamenii au ramas dezamagiti. Nu pot decat sa ma urmareasca pe canalul meu de YouTube, unde am lansat doua cantece noi acum in luna decembrie, unul se cheama, << Glas de colinda >>, al doilea << E Craciun >> . Din pacate, dupa 15 ani, in luna decembrie nu am nici un spectacol. Am prins si vremurile acestea, vremuri grele pentru toti romanii si ma intristeaza faptul ca nu pot sa fiu in fata publicului meu, sa-i fac pe oameni fericiti. Din pacate acestea sunt restrictiile, eu sunt un om corect si cu rigurozitate.Pastrez toate restrictiile si tot ceea ce se spune in legislatie, asa ca nu-mi ramane decat sa stau cu familia mea, pentru ca, atentie, in 15 ani este prima data cand stau cu familia mea de Sarbatori. Niciodata nu am stat cu familia de Sarbatori decat in luna ianuarie, cand imi luam liber doua saptamani si faceam Craciunul si Revelionul pe stil vechi. Ei, anul acesta voi sta pentru prima data cu familia mea dupa 15 ani", a declarat Fuego, scrie click.ro.Stefan Hrusca ii colinda pe romani de mai bine de 30 de ani, dar sustine spectacole de colinde in luna decembrie din anul 1991. Anul acesta urma sa sustina cel de-al 28-lea an de turneu de colinde in tara si la Bucuresti pe data de 21 decembrie. Turneul a fost anulat. Pe 14 decembrie trebuia sa urce pe scena in Timisoara, pe 15 decembrie la Craiova, iar pe 16 decembrie la Brasov.Stefan Banica trebuia sa sustina pentru al 19-lea an consecutiv spectacolele sale de Craciun de la Sala Palatului, dar si unele prin tara.CITESTE SI: VIDEO Un jurnalist mexican, atac grosolan la adresa romanilor. "Sunt oameni foarte incuiati"