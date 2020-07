Barbat de aproximativ 50 de ani, gasit de salvamari plutind in mare la Eforie Nord

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, in statiunea Eforie au intervenit paramedicii SMURD si senilata punctului de prim-ajutor Eforie Nord pentru ajutorarea unui barbat de aproximativ 50 de ani. El a fost gasit de catre salvamari putind in mare si adus la tarm.Acolo s-a deplasat si elicopterul SMURD.Cadrele medicale au facut manevre de resuscitare timp de mai multe zeci de minute, dar, in ciuda eforturilor depuse, barbatul nu a putut fi salvat.Trupul neinsufletit va fi dus la morga pentru efectuarea necropsiei.