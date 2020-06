Barbatul din Harghita banuit de violarea unei fetite de 12 ani a fost prins de politisti

Ziare.

com

"Barbatul banuit de violarea minorei de 12 ani din comuna Ciceu a fost prins de politisti. Este in procedura de retinere pentru 24 de ore, va fi introdus in arestul Inspectoratului de Politie Judetean Harghita si sambata va fi prezentat instantei cu propunerea de arestare preventiva", a declarat pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al IPJ Harghita, Gheorghe Filip.Potrivit Biroului de Presa al IPJ Harghita, joi dupa-amiaza, Politia Municipiului Miercurea-Ciuc a fost sesizata telefonic de o femeie din comuna Ciceu despre faptul ca fiica sa, in varsta de 12 ani, a fost victima unei agresiuni sexuale.Din primele cercetari, efectuate de o echipa operativa complexa, a reiesit ca in jurul orei 16,00, un barbat de 55 de ani, care locuieste in imediata vecinatate a familiei minorei, ar fi chemat-o pe fata in locuinta sa si ar fi abuzat-o sexual.Cel in cauza nu a fost gasit in incinta si nici in preajma imobilului, astfel incat politistii au demarat activitati specifice de cautare in zona, fiind alertat intregul efectiv al IPJ.Barbatul a fost prins vineri la o stana, la aproximativ 9 kilometri de zona locuita a comunei Ciceu.In cauza s-a intocmit dosar penal pentru savarsirea infractiunii de viol.