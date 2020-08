Bolivia: Fostului presedinte Evo Morales acuzat ca ar fi avut o relatia cu o minora. Fata a ramas insaricinata la 15 ani

Fata ar fi ramas insarcinata cand avea 15 ani, au relatat media locale.Fostul sef al statului ar fi avut relatia cu respectiva tanara, acum in varsta de 19 ani, cand ea era minora, conform ministerului.El a fost acuzat de seducerea unei minore si de trafic de persoane, iar acum a fost adaugata si acuzatia de viol.Intr-un interviu acordat in weekend unui post de radio, Morales a comentat acest caz pentru prima data, chiar daca indirect, spunand ca dezaproba folosirea partenerelor de viata in chestiuni politice.Potrivit lui Morales, procesele judiciare urmaresc destramarea partidului de stanga MAS, al carui presedinte este in continuare.Tanara a confirmat relatia cu Morales, au relatat media locale. Ea l-ar fi cunoscut la varsta de 16 ani, dar a spus ca nu au fost iubiti decat dupa ce a implinit varsta legala.In ultimele zile, in media si pe retelele de socializare au circulat fotografii in care fostul presedinte este vazut cu o tanara.In varsta de 60 de ani, Morales traieste in prezent in exil in Argentina dupa ce a demisionat in noiembrie 2019 sub presiune militara. Tanara l-ar fi vizitat in Argentina.Opozitia si observatorii electorali internationali l-au acuzat pe Morales, primul lider bolivian din randul populatiei indigene, de fraudare a alegerilor prezidentiale.Bolivia este condusa in prezent de un guvern interimar.Morales a fost acuzat anterior de terorism si de finantarea unor activitati teroriste.