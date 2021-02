Cand se va sfarsi pandemia? Bloomberg: Ar mai putea dura 7 ani, la rata de vaccinare actuala

Problema: Statele mai putin dezvoltate

Proiectiile Bloomberg

Imunitatea din urma infectarii

Oficialii de stiinta americani, precum Anthony Fauci, sugereaza ca e nevoie de o acoperire de la 70% pana la 85% a populatiei vaccinate pentru ca lucrurile sa revina la normal, relateaza Europa Libera. Pana acum, la nivel mondial au fost administrate peste 119 de milioane de doze de vaccin , insa Bloomberg's Vaccine Tracker arata ca unele tari fac progrese mult mai rapide decat altele pentru ca ritmul de vaccinare difera de la o tara la alta.Israelul, tara cu cea mai mare rata de vaccinare din lume, va atinge tinta de vaccinare a 75% din populatie in doar doua luni, in timp ce Statelor Unite vor ajunge la acest procent abia la inceputul anului 2022, desi Dakota de Nord ar putea ajunge acolo cu sase luni mai devreme decat Texas.Problema o constituie statele mai putin dezvoltate, unde procesul de vaccinare avanseaza in pasi de melc.Bloomberg a facut o serie de proiectii in care sunt luate in calcul cele mai recente date din 67 de tari, plus SUA si teritoriile sale si care arata ca aceasta rata de vaccinare va fi atinsa la nivelul intregului glob abia peste sapte ani in ritmul actual de imunizare.In cazul Romaniei, care a administrat pana acum 821.552 doze de vaccin anti-Covid, tinta de 75% din populatie imunizata ar fi atinsa abia peste 2,6 ani sau mai putin pentru ca este de asteptat ca acest interval sa scada pe masura ce productia de vaccinuri se va accelera si vor fi aprobate mai multe seruri decat sunt acum.Sunt producatori de vaccin din India si Mexic care abia acum incep productia.Pana in prezent au fost contractate peste 8,5 miliarde de doze de ser anti-Covid, la nivel global si doar o treime dintre state au dat startul programelor de vaccinare. Pe de alta parte, nu trebuie ignorate intarzierile in livrarea de vaccinuri.Spre exemplu, o simpla furtuna de zapada a intarziat cu 17 luni inceperea vaccinarii, chiar daca intre timp timpul s-a scurtat la 13 luni, pentru ca procesul a fost reluat.In Canada, rata de vaccinare a scazut la jumatate in ultimele saptamani, dupa ce livrarile de vaccin au intarziat. Canadei i-ar lua 10 ani sa-si vaccineze 75% din populatie, ceea ce nu presupune ca oamenii din aceasta tara ar fi condamnati la un deceniu de restrictii. Canada are contracte pentru mai multe doze de vaccin pe cap de locuitor decat orice alt stat din lume, astfel ca rata de vaccinare este de asteptat sa creasca.Potrivit sursei citate, calculele realizate de Bloomberg nu tin insa cont de gradul natural de imunitate dobandit in urma infectarii cu SARS-CoV-2. Este posibil ca in zonele grav afectate de pandemie sa nu fie nevoie de vaccinarea unui numar atat de mare de persoane pentru a opri transmiterea bolii.Pe de alta parte, persoanele care s-au vindecat de Covid-19 au un anumit grad de imunitate, inca nu este clar pentru cat timp. Vaccinarea este recomandata chiar si pentru cei care au fost infectati si au anticorpi.