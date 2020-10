Cantaretul Johnny Nash, cunoscut pentru piesa "I Can See Clearly Now", a murit la varsta de 80 de ani

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

Nash, a carui stare de sanatate s-a deteriorat treptat in ultimii ani, a murit pe 6 octombrie, a anuntat familia.Artistul a inceput sa cante in copilarie si primul cantec lansat cu o casa de discuri a fost "A Teenager Sings the Blues" (1957).Nascut in Houston, el a fost unul dintre primii cantareti din afara Jamaicai care a inregistrat reggae in Kingston.Single-ul "I Can See Clearly Now" a fost vandut in peste 1 milion de copii si a ajuns pe primul loc in Billboard Hot 100 in 1972, pozitie pe care si-a pastrat-o timp de patru saptamani. Piesa a fost cantata si de Jimmy Cliff in anii 1990.Nash a mai avut un cantec clasat pe primul loc in topul britanic, "Tears on My Pillow", in 1975.Recent, artistul incepuse sa transfere casetele analog cu piesele lui din anii 1970 si 1980 in format digital.