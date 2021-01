Casa profesorului Aron Pumnul, in care a locuit si Mihai Eminescu, in reconstructie

La finalul anului 2019, bucpress.eu scria ca imobilul se afla intr-o stare avansata de degradare, dupa ce, in repetate randuri, au fost facute apeluri catre autoritatile romane, dar si regionale si locale sa aloce fonduri pentru reabilitarea lui.Contactat vineri de News.ro, George Brailoiu a confirmat ca suporta costurile lucrarilor, insa nu a dorit sa ofere detalii despre firma de arhitectura si constructii care se ocupa de proiect, despre demararea lui si nici despre suma pe care o implica renovarea."Se ocupa o companie romaneasca de arhitectura si de constructii, care are proiectul si planurile facute. Proiectul e demarat de mult timp, exista, dar nu avea finantare, si l-am sponsorizat, am donat acesti bani, ca persoana fizica. Despre ce suma este vorba? Nu va spun. Eu asigur costurile integrale. Poate suma o sa depaseasca... Cand te apuci sa faci o casa, apar tot timpul lucruri neprevazute. Eu o suma serioasa. Nu este importanta", a declarat el.Brailoiu a subliniat ca este un proiect vechi."Este un proiect pe care statul roman nu a reusit sa il finanteze pana acum, din cauza formalismului excesiv. Nu critic pe nimeni. Este o initiativa privata. Casa lui Aron Pumnul, profesorul lui Eminescu, mai are putin si cade si avea nevoie de reparatii capitale. Eu nu vreau sa spun ceva rau. E o realitate. Se prabusea", afirma el."Nu am o relatie speciala cu Cernauti, este o relatie pe care noi, toti, o avem cu Eminescu. Nu stiu cat va dura. In orice caz, dureaza minim un an. Sunt lucrari de reconstructie, practic. O renovare totala", a adaugat el.Finantatorul a precizat ca nu doreste sa ofere mai multe detalii pentru a nu starni discutii in spatiul public."Va confirm ca este adevarat. Eu mi-am asumat integral costurile refacerii capitale a casei lui Aron Pumnul, profesorul lui Mihai Eminescu", a conchis George Braloiu.Omul de afaceri este cel care a cumparat, prin compania sa KDF Energy, manuscrisele filosofului Emil Cioran, donate ulterior Bibliotecii Academiei Romane.Casa, veche de aproximativ 200 de ani, situata pe strada Aron Pumnul nr. 19, este construita intr-un autentic stil moldovenesc. De aproximativ 30 de ani, oamenii de cultura asteapta ca ea sa gazduiasca Muzeul "Mihai Eminescu". Casa a fost eliberata in urma cu 25 de ani, dar autoritatile nu au actionat.Personalitate enciclopedica pentru epoca in care a trait, afirmandu-se ca lingvist, istoric, istoric literar, filosof, profesor, publicist, militant politic si animator al vietii spirituale a romanilor din Bucovina, Aron Pumnul, de la a carui moarte s-au implinit, pe 12 ianuarie, 155 de ani, a fost reprezentant al generatiei pasoptiste transilvanene.Aron Pumnul s-a nascut la 27 noiembrie 1818, intr-o familie din partile Fagarasului. Dupa studii efectuate la Blaj si Cluj, cu pregatire filozofica, formata mai ales in spiritul kantianismului, el a participat intens la evenimentele din timpul Revolutiei romane de la 1848 din Transilvania, influentand si actiunile tinerilor intelectuali romani din Blaj, al caror indrumator spiritual era. A fost membru al comitetului romanesc permanent de la Sibiu. A fost urmarit, ulterior, de autoritati , ajungand la Bucuresti. Aici, guvernul provizoriu l-a numit comisar de propaganda. Din Bucuresti, dupa inabusirea revolutiei, s-a refugiat la Iasi, apoi la Cernauti, unde a fost primit de istoricul roman Eudoxiu Hurmuzachi.La Cernauti, unde a ramas pana la sfarsitul vietii, a devenit unul dintre conducatorii miscarii de renastere nationala a romanilor din Bucovina, continuand, in scris, lupta pentru drepturile romanilor. In 1849, a devenit primul profesor de limba si literatura romana la liceul german din Cernauti. Aici a publicat lucrari de lingvistica si de istorie literara, a scris si un mic tratat de prozodie, "Foarma den afara a poeziei romane", referitor la versificatia romaneasca.Ca profesor a exercitat o imensa influenta asupra elevilor sai, printre care s-a aflat si poetul Mihai Eminescu, pe care l-a gazduit in casa lui din Cernauti in timpul anilor de scoala.CITESTE SI: Cinci barbati care aruncau in aer bancomate si furau banii, trimisi in judecata de DIICOT. Loviturile au fost date in Galati si Vrancea