Revelion ca in vremurile bune. Un primar plateste aproape 30.000 de euro pentru focul de artificii din noaptea dintre ani

Potrivit SICAP, Primaria Baia Mare, condusa de Catalin Chereches , plateste 134.649 pentru opt minute de show. Contractul i-a fost atribuit firmei SC For Chic SRL, care promite un "joc de artificii profesional, cu produse pirotehnice omologate C.E., executat de pirotehnicieni cu experienta de peste 20 ani in domeniu".Potrivit ofertei, jocul de artificii va fi mediu ca intensitate, "la final mare, cu toate categoriile de produse pirotehnice, cu final spectaculos". "Jocul este pe fond muzical in concordanta cu efectele, modelele si intensitati diferite", se mai arata in oferta firmei, acceptata de Primaria Baia Mare.O suma importanta de bani pentru focul de artificii din noaptea de Revelion, peste 23.000 de euro, plateste si Primaria Brasov, condusa de Allen Coliban . Contractul i-a fost atribuit firmei SC Ri Business Solution Group SRL, care promite trei spectacole de artificii in trei puncte diferite din oras: cetatuia de pe Straja, Coresi si Avantgarden Bartolomeu.