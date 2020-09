Cat timp le-a luat politistilor romani sa dea de urma unui talhar care a jefuit si ucis un batran de 83 de ani

Batranul in varsta de 83 de ani a fost atacat in casa in noaptea de 19 spre 20 ianuarie 2013 de catre doi barbati mascati. A fost lovit cu toporul in cap de catre cei doi talhari. Barbatii nu au avut ce fura pentru ca batranul nu detinea niciun bun de valoare.Barbatul a sunat la 112 pentru a cere ajutor. A fost internat, dar a murit cateva zile mai tarziu in urma leziunilor suferiteIn zilele cat a supravietuit, batranul a povestit cum s-a petrecut totul, insa nu a fost capabil sa dea prea multe detalii despre cei doi infractori."La scurt timp in camera in care locuia au patruns doi barbati tineri, mascati (descrisi de victima ca unul fiind mai slab si unul mai gras) care l-au lovit cu un topor in cap, ce apartinea victimei, dupa care au plecat", se arata in rechizitoriu.Politistii au identificat doua urme de incaltaminte. Pe baza urmelor lasate in casa batranului a fost identitficat primul suspect. Pantofii respectivi au fost gasiti, in timpul unor perchezitii , ascunsi in podul casei."Urmare a acestei situatii XX a fost testat poligraf cu privire la participarea sa la comiterea infractiunii si a raspuns negativ iar prin Raportul de constatare tehnico-stiintific nr.369248/30.01.2013 s-a aratat ca a avut un comportament simulat. Pantoful drept al incaltamintei gasite in podul locuintei inculpatului a fost expertizat si s-a identificat o urma de culoare bruna (...) care a relevat atat profitul genetic al inculpatului XX, cat si al victimei XX si testul a indicat prezenta sangelui", se arata in rechizitoriul procurorilor.Tribunalul Prahova a emis mandatul de arestare preventiva pe numele lui Ion Gheorghe, principalul suspect al talhariei din ianuarie 2013, in data de 21.05.2020 la 19.06.2020, masura prelungita pana la data de 19.07.2020.Ion Gheorghe a fost acuzat la data de 7 iulie 2020 de talharie urmata de moarte victimei.Complicele barbatului este inca necunoscut.