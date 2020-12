Cat va costa reabilitarea podului de peste Dunare de la Cernavoda. Lucrarile, programate sa dureze doi ani

"Marti, 08.12.2020, CNAIR a deschis ofertele pentru procedura de achizitie publica ce are ca obiect "Realizarea lucrarilor de reabilitare a Podului de la Cernavoda, situat pe Autostrada A2, la km 157+600"", se arata intr-un comunicat de presa transmis, joi, de CNAIR.Astfel, pana la termenul limita, au depus oferte Asocierea Constructtii Erbasu S.A. - Vahostav - SK A.S.; Asocierea Luconsa BM - Autoprima Serv S.R.L; SC Maristar COM SRL; Asocierea Freyrom S.A. - Procons Group S.R.L. - Metabet CF S.A."Podul de la Cernavoda, in lungime de 1,6 km este o parte importanta a Coridorului IV Pan-European care traverseaza Romania de la Vest la Est. Lucrarile cu un grad ridicat de complexitate vor fi executate pentru prima oara dupa 38 de ani, perioada in care la acest pod nu s-au mai facut nici un fel de lucrari de reparatii semnificative pe partea rutiera", precizeaza CNAIR.Proiectul de reabilitare a podului va fi finantat din fonduri europene nerambursabile - Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.Valoareaestimata a procedurii de achizitie publica este de 81.027.397,83 lei.Perioada de executie a lucrarilor este de 24 de luni, iar perioada de garantie de minim 36 de luni.CNAIR anunta ca a initiat si procedura de achizitie publica pentru "Realizarea lucrarilor de reabilitare a Podului peste bratul Borcea, situat pe Autostrada A2, la km 149+680", cu o valoare estimata de 96.791.664,03 lei. Termenul de deschidere a ofertelor pentru acest obiectiv este 6 ianuarie.CITESTE SI: