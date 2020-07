Caz socant la Cluj. Un baiat de 8 ani dat disparut de mama acestuia, gasit mort in masina tatalui sau

Masina abandonata in care se afla cadavrul copilului a fost descoperita pe drumul dintre localitatile Lita si Petrestii de Jos, in apropiere de Turda, potrivit unor surse judiciare. Tatal este cautat de politie , fiind principalul suspect in acest caz.Masina abandonata in care se afla cadavrul copilului a fost descoperita pe drumul dintre localitatile Lita si Petrestii de Jos.Copilul a fost dat disparut de mama acestuia sambata, 25 iulie. Femeia a sunat la politie si a sesizat faptul ca nu a mai putut lua legatura cu fiul sau in varsta de 8 de ani, din Cluj-Napoca, care se afla impreuna cu tatal sau.Cei doi ar fi plecat cu un autoturism Logan, masina in care a fost gasit, marti, trupul baiatului.