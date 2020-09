Caz socant la Dej. Copila de 14 ani abuzata sexual de un barbat de 50 de ani, cu acceptul mamei ei

Dosarul aflat pe rolul instantei scoate la iveala detalii tulburatoare despre modul in care fata de 14 ani a ajuns sa fie sedusa de Mihaita Codrianu, barbatul cu 35 de ani mai mare, care i-a cumparat cadouri scumpe si chiar a inchiriat un apartament pentru fata, mama sa si cei doi frati ai fetei, potrivit adevarul.ro Doua fete, minore si ele, martore in dosar, au povestit cum barbatul a incercat sa le cucereasca si pe ele prin cadouri scumpe. In plus, fetele au povestit cum, ca sa le impresioneze, Codrianu le-ar fi facut cunostinta cu cantaretul Smiley Prin rechizitoriul de trimitere in judecata, Mihaita Codrianu, arestat la finalul anului 2019, este acuzat ca "in perioada ianuarie 2019 - decembrie 2019 a desfasurat in mod constant raporturi sexuale, acte sexuale orale sau anale, cu persoana vatamata minora T.I. (in prezent in varsta de 15 ani), abuzand de pozitia sa recunoscuta de incredere sau de autoritate asupra minorei precum si de situatia deosebit de vulnerabila a acesteia ca urmare a situatiei de dependenta psihica si materiala"."Actele sexuale s-au desfasurat in locuinta persoanei vatamate minore cu acordul mamei persoanei vatamate, inculpata T.E.A., care a inlesnit aceasta activitate si a sporit autoritatea inculpatului Codrianu Mihaita asupra persoanei vatamate", este acuzatia adusa de procurori barbatului si mamei fetei, sustine sursa citata. Procesul lui Mihaita Codrianu este programat a incepe la 21 septembrie, la Judecatoria Dej. Pentru a strange probe, procurorii au montat tehnica de inregistrat in dormitorul minorei, surprinzand mai multe acte sexuale dintre Codrianu si fata.Alaturi de victima, anchetatorii au audiat alte dintre minore in calitate de martor. Una dintre acestea a declarat ca in anul 2018, in perioada Zilelor Dejului, Codrianu a intrebat-o daca vrea sa il cunoasca pe Smiley. Fata a spus ca Mihaita Codrianu l-a dus pe artist la ea acasa pentru a le face cunostinta, iar ulterior au plecat spre Dej "impreuna cu artistul, dar si cu asistentii acestuia, unde a povestit mai multe cu artistul". Pe pagina personala de Facebook a fetei apare poza postata de ea, din 28 iulie 2018, in care apare impreuna cu Smiley.Fata a mai declarat ca in acea zi, acasa la Codrianu au fost si alte vedete, dar acestea nu au fost la concert. Unei alte fete, tot minore, Codrianu i-a promis ca o va lansa in industria muzicala, cumparandu-i chiar boxe si microfon pentru a exersa.