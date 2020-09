Exploatarea aurului aluvionar, noul "Eldorado" din Apuseni. Hurca si saitrocul, inlocuite cu draga si jgheabul

Vizate sunt Ariesul, Abrudelul, valea Buciumanilor si ale vai sau pararuri mai mici de pe raza localitatilor Abrud, Bucium, Almasu Mare, Campeni, Rosia Montana , Lupsa sau Baia de Aries. Acest mod de exploatare a metalului pretios s-a practicat in Apuseni timp de sute de ani, pana la instaurarea regimului comunist, care a interzis ca persoanele fizice sa detina aur. In prezent se folosesc utilaje moderne, renuntandu-se de mult la celebrul saitroc si hurca cu care oamenii cautau aur in aluviuni.O astfel de investitie necesita fonduri financiare de circa 25.000 - 30.000 de euro si se poate obtine intre 1-1,5 kg de aur intr-un an. La pretul de 225 de lei gramul de aur, investitia initiala se rcupereaza in primul an de exploatare.Ultima autorizatie a fost emisa in septembrie 2020 pentru societatea Draga River Extract SRL Alba Iulia si se refera la extragerea aurului aluvionar pe Valea Buciumanilor, in perimetrul Izbita, comuna Bucium. Zona este cunoscuta ca una dintre cele mai bogate in zacaminte de aur din "patrulaterul aurifer"."Activitatea de extractie a aurului aluvionar din perimetrul de exploatare consta in separarea gravitationala a aurului impreuna cu metalele grele, din aluviunile nisipoase din albia minora a Vaii Buciumanilor. Modul de lucru consta in prelevarea aluviunilor din albie (fractia 0 - 4 mm) prin intermediul unei drage mobile cu actionare electrica (optional diesel) - prin aspiratie sau a unui miniexcavator. Draga este prevazuta cu un furtun flexibil cu lungimea cuprinsa intre 8 si 10 m si diametrul de 80 - 150 mm. Sorbul este prevazut cu o sita cu ochiuri de 4 - 5 mm. In cazul in care aluviunile sunt acoperite de crengi de arbori sau fragmente de roci cu dimensiuni mai mari, acestea pot fi indepartate manual cu lopata sau utilizand miniexcavatorul.Adancimea de colectare este cuprinsa intre 0,15 si 0,5 m, in functie de grosimea si granulometria depozitului aluvionar. Proiectul conform denumirii sale, are ca scop exploatarea aurului aluvionar din aluviuni si nu a intregii mase de aluviuni in care este cuprins acest aur", astfel este explicat procesul de extractie a metalului pretios.Suprafata perimetrul Izbita este de cca. 35.619 mp. Volumul total de aluviuni din perimetru (la o grosime medie de cca. 0,3 0m) este de cca. 10.686 mc. Ultilajele folosite sunt: jgheabul peste care se pune o patura de lana sau un covor din cauciuc prevazut cu striatii peste care trec aluviunile colectate si draga care are rolul de a aspira aluviunile din apa vaii. Continutul estimat de aur care ar urma sa fie obtinut in primul an de explotare este de 1.149 grame.Metodologia de extractie a aurului din nisipurile aluvionare prevede urmatoarele faze: extragerea nisipului aluvionar; sortarea gravitationara a acestuia pe jgheab, cu selectarea fragmentelor de aur liber si a metalelor grele (magnetit, pirita, calcopirita, pirotina, etc.); recuperarea mineralelor grele si a aurului liber; depunerea nisipului sortat gravitational aproximativ in aceleasi zone de unde a fost prelevat. Alte firme care au obtinut autorizatii in ultimii ani: Salt Min SRL Cluj-Napoca, Seby&Melek SRL Ampoita, SC Gold of the Valleys SRL din Abrud, Green Dacia Resources SRL Orastie.Dupa 1990, la nivel national a fost desfasurat un program de probare a aluviunilor raurilor in zonele cu balastiere. S-au reconfirmat rezultatele obtinute de geologi, inainte de 1989, potrivit carora aurul este prezent in aluviunile raurilor ale caror afluenti dreneaza zone cu mineralizatii aurifere cunoscute, explotate sau nu. Potrivit geologului Sorin Tamas Badescu, care a publicat un studiu pe aceasta tema in anul 2010, continutul de aur in diferitele fractii granulometrice extrase din aluviunile raurilor din Romania are o variatie de 0,10 - 0,43 grame/tona. In raul Aries, rezultatele studiului indica urmatoarele concentratii: fractia de pana la 1 mm - intre 0,26 si 0,43 grame/tona; fractia de pana la 3 mm - 0,28 grame/tona; fractia de pana la 7 mm - 0,15 grame/tona.Cititi si: