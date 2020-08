Celebrul serial din anii '90 "Printul din Bel-Air" va avea un remake

Ideea unui "remake" a celebrului serial, care va fi produs de Will Smith, ceva mai in varta pentru a juca rolul unui adolescent dezinvolt, va fi regizat de Morgan Cooper, un fan al serialului care a filmat si publicat anul trecut un trailer (al unui proiect fictiv) de patru minute."O ideea stralucita", a comentat Will Smith atunci, salutand aceasta "versiune dramatica a Printului din Bel-Air pentru noua generatie".Proiectul este acum dezvoltat de Westbrook Studios, casa de productie a lui Will Smith, si Universal TV.In prezent, proiectul este achizitionat de mai multe retele, inclusiv de HBO Max care difuzeaza serialul original.In locul episoadelor de 20 de minute comice, vor fi de 60 de minute, cu un ton dramatic.