Cercetatori britanici: Pandemia COVID-19 va continua multi ani si un vaccin nu o va elimina

"Aceasta infectie nu va disparea, acum este o infectie endemica umana", a spus in timpul audierii parlamentare epidemiologul Jeremy Farra, care a cerut sa se evite o stare de relaxare in timpul acestei veri, apreciind ca acum ne aflam intr-o "etapa cruciala" pentru prevenirea unui al doilea val epidemic."In realitate, chiar daca vom avea un vaccin sau tratamente mai bune, umanitatea va continua sa traiasca cu acest virus multi, multi ani", a adaugat Jeremy Farra.La randul sau, profesorul John Bell, de la Universitatea Oxford, a estimat ca este putin probabil ca noul coronavirus sa fie eliminat vreodata, in pofida rezultatelor preliminare incurajatoare ale cercetarilor pentru gasirea unui vaccin la care participa si aceasta institutie."Realitatea este ca acest patogen este aici pentru totdeauna, nu pleaca nicaieri", a afirmat John Bell in fata parlamentarilor britanici, estimand de asemenea ca vor exista ierni cu o revenire a noului coronavirus.Intrebat despre un vaccin, el a apreciat ca, odata descoperit, acesta nu va avea un efect pentru mult timp, astfel ca va fi nevoie de cicluri de vaccinare succesive.