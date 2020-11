Cine este Jill Biden, viitoarea Prima Doamna a Americii

He will be a President for all of our families. pic.twitter.com/iGPKLMMIcK - Dr. Jill Biden (@DrBiden) November 7, 2020

Joe si Jill Biden s-au casatorit in 1977, la cinci ani dupa o tragedie, cand un accident de masina i-a luat viata primei sotii a senatorului si a fiicei lui mai mici.Chiar daca la vremea respectiva erau destul de mici, cei doi fii ai sai, care au supravietuit in urma impactului, Beau si Hunter, i-au sugerat tatalui lor sa se casatoreasca cu Jill, a povestit Joe Biden Candidatul democratilor la Casa Alba, Joe Biden, a castigat scrutinul prezidential in detrimentul presedintelui in exercitiu, republicanul Donald Trump , au anuntat sambata mass media americane.Sotia lui Biden a postat o fotografie cu ea si presedintele ales in casa, tinand o pancarta cu mesajul "Dr. si presedintele Biden locuiesc aici".