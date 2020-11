Coordonatorul campaniei de vaccinare din Romania: persoanele peste 65 de ani si cele cu boli cronice vor avea prioritate

"Categoric, persoanele vulnerabile, ceea ce inseamna persoane peste 65 de ani si persoane cu boli cronice, incepand de la boli pulmonare cronice, boli cardiovasculare, obezitate, diabet zaharat, neoplazii, cancere, sunt boli prioritare care ii pozitioneaza pe pacienti in primele categorii ca beneficiari ai campaniei de vaccinare", a afirmat, luni seara, la Antena 3, Valeriu Gheorghita.Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare privind combaterea infectiei cu SARS-CoV-2 a precizat ca "este evident ca prioritatea campaniei de vaccinare sa fie aceea de a proteja lucratorii din sistemul de sanatate, in primul rand, si in al doilea rand de a proteja categoriile vulnerabile, tocmai pentru a scadea riscul de deces "."Motiv pentru care, la aceste categorii deja mentionate, se adauga activitatile esentiale din infrastructura critica si protejarea persoanelor care deservesc aceste tipuri de activitati. Ceea ce trebuie sa intelegem este legat de tipul de comorbiditate pentru ca sunt vaccinuri care vor avea o pleiada de indicatii si de contraindicatii, dar din punct de vedere strategic persoanele cu boli cronice sunt persoanele prioritizate pentru a primi in primele etape vaccinarea impotriva SARS-CoV-2",a mai declarat Gheorghita.Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare privind combaterea infectiei cu SARS-CoV-2, medicul Valeriu Gheorghita, a afirmat, duminica, ca tinerii cu varste sub 18 ani nu vor fi imunizati, intrucat nu exista studii certe cu privire la aceste categorii de varsta efectuate de companiile care dezvolta un vaccin care sa combata infectia provocata de noul coronavirus Gheorghita a vorbit si despre lipsa studiilor efectuate pentru persoane cu boli cronice, in stare grava."De asemenea tot in studiile clinice nu au fost incluse persoane care aveau boli cronice care erau decompensate in ceea ce priveste terapia. Deci pacientii care au fost instabili, ma refer un pacient cu un cancer in faza avansata, un cancer necontrolat terapeutic sau in faza realmente necontrolata si de finalizare. Aceste categorii nu au fost incluse in studiile clinice pentru ca, in primul rand, s-a dorit includerea categoriilor de persoane care nu aveau boli cronice pe mai multe categorii de varsta, la care s-au adaugat ulterior, avand in spate un profil de siguranta deja orientat, s-au adaugat si categorii de persoane care au boli cronice", a declarat Valeriu Gheorghita, duminica seara, la Digi 24.Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni, dupa discutia cu ministrii Apararii, Internelor si Sanatatii, cu tema "Campania de vaccinare anti-COVID-19, problema de securitate nationala", ca Strategia de vaccinare anti-COVID va fi supusa aprobarii intr-o sedinta CSAT pe care o va convoca in perioada urmatoare.