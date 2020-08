Conflicte violente in SUA: Un tanar de 17 ani a fost arestat pentru uciderea prin impuscare a doi protestatari din Wisconsin

Kyle Rittenhouse, care este din Antiohia, Illinois, a folosit in atac o pusca semiautomata.Potrivit The Daily Dot, care a obtinut un document public de la grefierul instantelor din Lake County, Illinois., Rittenhouse a fost, de asemenea, citat ca fugar de "statul Wisconsin cu intentia de a evita urmarirea penala pentru aceasta infractiune."Crimele au avut loc marti seara in a treia noapte de proteste violente civile in urma impuscarii lui Jacob Blake.Presedintele american Donald Trump a anuntat, miercuri, trimiterea de forte ale politiei si ale Garzii Nationale impotriva "jefuirii" in Kenosha, Wisconsin, unde doi barbati au murit in proteste care solicita justitie pentru Jacob Blake.Donald Trump a spus ca guvernatorul democratic al statului Wisconsin, Tony Evers, a acceptat trimiterea, miercuri, a unor intariri federale catre Kenosha, un oras de 100.000 de locuitori situat pe malul lacului Michigan, intre Milwaukee si Chicago, si teatrul protestelor violente din ultimele trei nopti.Orasul este teatrul unor manifestatii violente de duminica seara, dupa ce un afro-american a fost impuscat de un politist alb in misiune. Dupa doua seri de proteste in stilul celor care au urmat decesului lui George Floyd, cu jafuri, vandalism si incendii, unii civili au pus mana pe arma si au iesit in strada impotriva protestatarilor.